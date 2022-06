30歲美國男星奧斯汀畢拿(Austin Butler)入行17年,最近憑主演電影《貓王》(Elvis)終於爆紅。《貓王》已在港開畫,奧斯汀畢拿將抵日本展開宣傳。奧斯汀畢拿花上近3年長時間來揣摩角色,研究貓王嘅談吐、口音、動作及歌唱技巧,結果電影上影後贏盡一致好評,更獲貓王遺孀Priscilla Presley及女兒Lisa Marie Presley認證。



其實,奧斯汀早在14歲就出道,曾以小鮮肉形象發展,可惜星途一直未見起色,直到在2013年的《色慾都市》(Sex and the City)前傳《The Carrie Diaries》中開始受到注目,之後更在大片《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time in Hollywood)中演出。

奧斯汀畢拿已被私有化,現任是相差10年的20歲超模Kaia Gerber,而他的前女友則是《歌舞青春》(High School Musical)主角雲妮莎夏芝絲 (Vanessa Hudgens),兩人由2010年開始拍拖,發展9年後於前年分手收場。