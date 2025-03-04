奪命提示預告曝光｜劉穎鏇箍頸鉸剪腳曬逆天長腿 劉佩玥孖郭柏妍組成省鏡動作CP

由文偉鴻監製、譚劍偉、梁恩東、湯健萍編審的全新動作懸疑劇《奪命提示》，將由3月17日起接棒《痞子無間道》，主要演員有陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等，安排逢周一至周五晚8時半翡翠台播出。

無綫監製文偉鴻（Jazz）近年出名打造大量動作場口，之前作品有《超能使者》及《隱形戰隊》均贏得不俗反應及口碑，Jazz在最新作品《奪命提示》，除繼續保留大量令人血脈沸騰的招牌打鬥、爆破、槍戰及追逐場面，還加入了很重的懸疑元素，懸疑的核心則落在人工智能「手機助理」不停發放的神秘信息上。