奪命提示預告曝光｜劉穎鏇箍頸鉸剪腳曬逆天長腿 劉佩玥孖郭柏妍組成省鏡動作CP

由文偉鴻監製、譚劍偉、梁恩東、湯健萍編審的全新動作懸疑劇《奪命提示》，將由3月17日起接棒《痞子無間道》，主要演員有陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇、丁子朗、郭柏妍、林子善、呂珊、樊奕敏、區明妙等，安排逢周一至周五晚8時半翡翠台播出。
無綫監製文偉鴻（Jazz）近年出名打造大量動作場口，之前作品有《超能使者》及《隱形戰隊》均贏得不俗反應及口碑，Jazz在最新作品《奪命提示》，除繼續保留大量令人血脈沸騰的招牌打鬥、爆破、槍戰及追逐場面，還加入了很重的懸疑元素，懸疑的核心則落在人工智能「手機助理」不停發放的神秘信息上。
盤點劇集重點個案
《奪命提示》以講述刑事情報科總督察姜曦文（劉佩玥飾）調查女UC（臥底）失蹤案揭開序幕，因「手機助理」Julie的導航系統忽然失靈，與隊友失聯的曦文被迫落單行動。正當曦文落力欲返回正確地點之際，Julie卻一直強調「你已經到達目的地」、「你已經到達目的地」、「你已經到達目的地」；最終曦文驚覺自己被Julie導航帶領前往的地點，竟是失蹤女UC被遺置屍體的地方！隨著來自Julie的神秘信息愈來愈多，警方高層關振羽（張國強飾）決定成立專案小組ASIB，眾人除著力調查「鋸腳狂魔」，還有「人體無故自燃」、「荒屋乾屍」及「兒童院幼童憑空失蹤」等一連串離奇案件。
昨晚（3日）無綫正式發布首條長約30秒的官方預告片，除打正旗號以「AI人工智能加盟是敵是友」作為宣傳重點，還在極短時間內曝光了劇集各種精華，包括充滿官能刺激的槍戰及爆破場面，當中劉穎鏇的無敵長腿攻擊、奪命箍頸鉸剪腳，以及張振朗的倒掛金鈎均相當搶眼。另外，Jazz繼上次在《隱形戰隊》中將劉穎鏇及劉佩玥打造成最強的「雙劉組合」後，這次再次搞搞新意思，分別安排新加入的郭柏妍分別拍住劉佩玥及劉穎鏇出動，預告片還曝光了「妍玥CP」的純白小背心，加上飄逸長髮型爆揸槍造型，有台型之餘又有美感。