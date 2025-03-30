奪命提示｜丁子朗戴Bra拍戲？郭柏妍認劇中表現仍需進步

丁子朗、郭柏妍昨日出席《奪命提示》宣傳，大會播出二人的動作場口，他們直言今次劇集是最型的一部，非常感激武指的教導，因為他們之前沒有接觸過武打場口，幸好武指會把動作拆開，讓他們比較容易去完成。今次是他們首次跟文偉鴻監製合作，直言被他多次訓話，開初見到對方監場時令他們很大壓力，但後期有些場口不見文偉鴻出現，又會感到很不安，當下會有「死啦！無人鬧我哋！我哋想再做啲！」

早前丁子朗在一場翻車救人戲出現豐滿上圍的畫面，更被網民笑「戴咗bra咁」，甚至指他可以跟出名胸肌有睇頭的Tyson Yoshi有得揮。丁子朗笑謂︰「其實個場戲係因為我事前扭親，但個日要拍啲大場口，於是就戴腰封，就圍到好實等條腰唔好再扭親。我又諗唔到會搞到好似戴咗bra，但其實係個腰封夾到我個胸咁！我都希望有日個胸可以咁。」

表現仍需進步

郭柏妍的表現被指幼嫩，她表示拍這部戲時，仍然比較新，加上自己剛拿女飛躍，給自己很大壓力，令表現更差，所以自己仍有很大進步空間。她說︰「都開心嘅，因為有以前呢啲經驗，先有依家嘅我，希望大家可以睇到我有進步。」

她稱很期待之後播出獵殺場口，因為拍攝時充滿挑戰，但又好玩。丁子朗︰「因為去到現場見到有替身，但原來只係俾我哋有個心理安慰，所有動作同反應都要自己親身上陣，仲要有圍毆，大家都好有挑戰！」