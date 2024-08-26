女團ALL IN推二作《傳說の黃金時代》 中環拍MV幫成員Sammie慶生

ALL IN繼首支派台歌《非正統私立學園》後，又有新歌推出。

由蘇俏慧(Kayaku)、梁心瀘(Sammie)、盧詠芯(Iris)及區慧珊(Abe)等，組成的澳門女子組合ALL IN，繼首支派台作品《非正統私立學園》後，第二首跳唱團歌《傳說の黃金時代》，繼續找來監製Edward Chan主理。早前她們在中環街頭拍攝MV，在高溫34度下邊唱邊跳，但依然面不改容。而拍攝當日正值Sammie牛一，幾位隊友更為她炮製驚喜。 《傳說の黃金時代》由Y. Siu及Henry Tsoy作曲、林寶填詞，Kayaku稱在構思歌詞內容時，林寶忽然想起近期的Y2K熱潮，有種回到舊時代的感覺，但時下年輕人卻熱烈追捧，她說：「歌詞從Y2K這個熱潮出發，引伸到《傳說の黃金時代》想帶出的訊息：『如果事物本身是高質，大家即使未曾遇見過、經歷過，都會慢慢找得到，絕非想像中遙遠與艱難。』」

Edward Chan再度為ALL IN監製新歌，亦為她們帶來新挑戰，就是製作歌曲初期，建議眾成員邊錄音邊進行排舞，而灌錄歌曲時，讓各成員作出新嘗試，Iris說：「今次錄音對我哋嚟講係一個新突破，因為Edward Chan希望我哋用真聲唱，叫我哋喺錄音室盡情嘗試，兼且大叫出嚟，希望從中帶出熱血感覺。」

為了配合歌詞內容，《傳說の黃金時代》MV講述ALL IN四人，各自擁有藏寶圖的一部分，需要合拼起來先可找到寶藏地點，再用寶藏去創造自己的世界，當中有一本空白的書，代表ALL IN無畏無懼的內心世界。