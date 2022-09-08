好聲好戲丨吳幸美聲演《智能愛人》李佳芯超水準 「一路捉老鼠一路練」

TVB電視聲演真人騷《好聲好戲》第二季喺上星期開始播出，結果由蘇韻姿成為首輪出線者。第二組參賽藝人喺前晚（6日）上陣，包括樊亦敏、黃嘉樂、吳幸美及黃智賢，「正義女神」 吳幸美喺熱身回合聲演《棟篤神探》李慧慧（蔡少芬飾）於差館落口供嘅場口，被一致大讚神還原蔡少芬。去到噚晚（7日）最新一集，吳幸美繼續發揮出色，聲演《智能愛人》阿寶（李佳芯飾）嘅「真人／機械人」模式切換嘅場口，再一次獲得一致好評。
即睇吳幸美神演出聲演
吳幸美：一路捉老鼠一路練
第一回合「自選聲演」中，吳幸美揀選聲演李佳芯喺《智能愛人》喺後樓梯教麥美恩做戲，當時阿寶不停切換「真人／機械人」模式，絕對係一個高難度嘅挑戰。吳幸美成功聲演阿寶，無論喺情感、口形、表情及語氣等都做得恰到好處，結果獲得11盞綠燈，評判一致好評。文偉鴻：「首先我覺得佢贏再揀片揀得好聰明，頭先嗰段條片基本上將你所有強項發揮晒出嚟，情緒嘅拿捏處理得非常之好。」
汪明荃好奇問佢練咗幾耐，吳幸美就話：「我係咁練，真係日又練夜又練，《東張》有陣時要拍老鼠曱甴，一路捉老鼠一路練，一路掃曱甴一路練。」之後，梁少霞就笑指佢係比老鼠曱甴耽誤咗嘅配音員。
網民大讚吳幸美贏硬總冠軍
吳幸美除咗獲得評判一致好評之外，網民們亦紛紛留言大讚佢表現出色，例如「多材多藝！用心認真」、「好犀利！你配邊個似邊個，口形又對得勁準」、「總冠軍非你莫屬」、「幸美你真係配得好出色呀」、「勁,把聲又同ALI好貼近, 好到位, 幸美配音都可以令人投人到劇中. 好叻呀,主持又得,配音又得,可能拍劇都得, 全方位藝人」、「估唔到幸美配咩似咩，找出一條新出路，冠軍非她莫屬，加油！！」、「配音至高境界，就是聽起來不像配音，恭喜幸美做到了！」、「吳幸美神乎其技，完全係Ali !」、「好利害，完全融入Ali 零瑕疵, 唔睇幸美我直頭以為係ali本人原片」、「真心勁，頭兩句直頭分唔到。之後轉換情緒部分都掌握十分好」、「更進一步了，之前配蔡少芬神似，這一回更精彩，幸美繼續加油！」、「真係配得好好，我唔望都以為係Ali講緊野」、「神還原！！！！蔡少芬同李佳芯兩段都係，未見過咁神級！！」及「冇over冇under 配蔡少芬又得配阿寶又得，得左幸美好叻」等等。
吳幸美IG都有唔少靚相！
原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載