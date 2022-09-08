好聲好戲丨吳幸美聲演《智能愛人》李佳芯超水準 「一路捉老鼠一路練」

吳幸美：一路捉老鼠一路練

第一回合「自選聲演」中，吳幸美揀選聲演李佳芯喺《智能愛人》喺後樓梯教麥美恩做戲，當時阿寶不停切換「真人／機械人」模式，絕對係一個高難度嘅挑戰。吳幸美成功聲演阿寶，無論喺情感、口形、表情及語氣等都做得恰到好處，結果獲得11盞綠燈，評判一致好評。文偉鴻：「首先我覺得佢贏再揀片揀得好聰明，頭先嗰段條片基本上將你所有強項發揮晒出嚟，情緒嘅拿捏處理得非常之好。」

汪明荃好奇問佢練咗幾耐，吳幸美就話：「我係咁練，真係日又練夜又練，《東張》有陣時要拍老鼠曱甴，一路捉老鼠一路練，一路掃曱甴一路練。」之後，梁少霞就笑指佢係比老鼠曱甴耽誤咗嘅配音員。