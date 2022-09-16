好聲好戲丨吳幸美被激讚蔡少芬及李佳芯上身 因賽制輸畀樊亦敏 網民感不值：嘥聲嘥戲

吳幸美僅得汪明荃投選

《好聲好戲》賽制係由評判團投票決定賽果，5票當中僅得汪明荃及專業評判投畀吳幸美，最終由樊亦敏以3票險勝。唔少網民都替吳幸美感到不值，留言指：「樊亦敏衹贏一個回合，而吳幸美整體都很出色，點解會比樊亦敏出線，頭兩個回合豈不是多餘嗎？」、「三太（樊亦敏）其實配音，真係麻麻，衹是人情分一票，才勝出。」、「幸美二冠一亞佳績都foul，三太（樊亦敏）兩蛋一冠就順利晉級，造假也太明顯吧。」、「原來只用第三round計分，咁第一二round為乜比賽，嘥聲嘥戲。」、「吳幸美輸得莫明其妙」等等。