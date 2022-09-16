好聲好戲丨吳幸美被激讚蔡少芬及李佳芯上身 因賽制輸畀樊亦敏 網民感不值：嘥聲嘥戲

TVB電視聲演真人騷《好聲好戲》第二輪出賽藝人包括吳幸美、樊亦敏、黃嘉樂及黃智賢；吳幸美首兩回合聲演《棟篤神探》「女長人」及《智能愛人》「阿寶」，得到高度評價，更被指蔡少芬及李佳芯上身。惟第三回合邀請《東張西望》拍檔Patrick Sir（林溥來）聲演《踩過界II》「癲姐」蔡思貝醉酒一夜情戲分稍稍甩嘴，但勝在吳幸美積極投入角色搭救。吳幸美表示，為還原劇中蔡思貝哨牙腔，自費搵牙醫倒模整咗副哨牙供練習時用，等自己知道哨牙發音係點。三個回合比賽後，吳幸美係最高分嘅參賽者，但基於賽制關係，令吳幸美未能出線。
吳幸美僅得汪明荃投選
《好聲好戲》賽制係由評判團投票決定賽果，5票當中僅得汪明荃及專業評判投畀吳幸美，最終由樊亦敏以3票險勝。唔少網民都替吳幸美感到不值，留言指：「樊亦敏衹贏一個回合，而吳幸美整體都很出色，點解會比樊亦敏出線，頭兩個回合豈不是多餘嗎？」、「三太（樊亦敏）其實配音，真係麻麻，衹是人情分一票，才勝出。」、「幸美二冠一亞佳績都foul，三太（樊亦敏）兩蛋一冠就順利晉級，造假也太明顯吧。」、「原來只用第三round計分，咁第一二round為乜比賽，嘥聲嘥戲。」、「吳幸美輸得莫明其妙」等等。
吳幸美大方恭喜樊亦敏
吳幸美於節目落淚並感嘆入行20年第一次成為焦點，解釋指同事們都非常認真看待呢次比賽，而宣布結果一刻令佢釋放咗啲壓力；又藉此感謝朋友、一同參與嘅藝人、評判及配音界前輩嘅支持與建議：「我會慢慢細心回味佢哋講嘅說話，有機會希望可以做得更加好！多謝Liza姐一直鼓勵我，衷心多謝阿姐，恭喜樊亦敏，希望佢喺決賽攞到更好成績。」
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