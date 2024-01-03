妳不是她｜丁子朗新look觀眾接受︰網民都有功勞

馮盈盈、丁子朗、馬貫東、黃庭鋒、胡楓(修哥)及羅蘭等今日到尖沙咀出席《妳不是她》宣傳活動，適逢月中是修哥的92歲生日，劇組更準備了壽桃給他，提早為他慶祝，同時另送上鮮花給羅蘭姐。 馮盈盈與丁子朗等在街頭派發心心氣球及糖果予fans，劇中的CP更應主持要求擺出不同甜蜜甫士。丁子朗就從後攬住馮盈盈，一度引來在場人士起鬨，丁子朗更怕羞表示好擔心被盈盈的fans追打。由於劇中黃庭鋒跟丁子朗、馮盈盈是三角關係，所以大會亦要求三人合照，盈盈大好艷福。 點撃看宣傳花絮︰

盈盈︰留意劇情 丁子朗表示很開心今次可以接拍一套比較新穎的愛情劇，因為單純是談情，不會花太多篇幅在其他方面。對於盈盈的角色引來大家討論，丁子朗笑言看過有網民估「夏莉」是外星人，他說︰「其實今次係監製意思，因為佢想突出到撞車之後，有好大轉變，就連海報都見到有玻璃碎咗！」盈盈說︰「呢個都係伏線俾大家估下，嚟近劇情會講更多提示，等大家去諗下係咩事。」

想入到 《亞洲超星團》決賽 談到新一年的工作，丁子朗表示新一年會先完成《亞洲超星團》，希望可以入到決賽，「真係要靠大家投票，希望可以入到決賽。依家我叫轉咗少少跑道，演員變咗跳唱歌手，自己都嚇親，希望今年繼續俾多啲新嘅驚喜同驚嚇觀眾，有多啲突破。」盈盈表示《妳不是她》是一年前拍，如今再見到丁子朗，予她感覺像劇中的情節，「明明係同一個人，但係唔同feel，依家嘅丁丁有佢另一種魅力，身邊朋友都話佢呢個look真係好00後鍾意，佢真係好犀利，同埋都俾到一個好好message出嚟，就係要突破自己。」