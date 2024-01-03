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娛樂
2024-01-03 19:38:03

妳不是她｜丁子朗新look觀眾接受︰網民都有功勞

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丁子朗一年前拍畢《妳不是她》，馮盈盈直言再見對方感覺大不同，尤如劇中的情節。

馮盈盈、丁子朗、馬貫東、黃庭鋒、胡楓(修哥)及羅蘭等今日到尖沙咀出席《妳不是她》宣傳活動，適逢月中是修哥的92歲生日，劇組更準備了壽桃給他，提早為他慶祝，同時另送上鮮花給羅蘭姐。

馮盈盈與丁子朗等在街頭派發心心氣球及糖果予fans，劇中的CP更應主持要求擺出不同甜蜜甫士。丁子朗就從後攬住馮盈盈，一度引來在場人士起鬨，丁子朗更怕羞表示好擔心被盈盈的fans追打。由於劇中黃庭鋒跟丁子朗、馮盈盈是三角關係，所以大會亦要求三人合照，盈盈大好艷福。

點撃看宣傳花絮︰

盈盈︰留意劇情

丁子朗表示很開心今次可以接拍一套比較新穎的愛情劇，因為單純是談情，不會花太多篇幅在其他方面。對於盈盈的角色引來大家討論，丁子朗笑言看過有網民估「夏莉」是外星人，他說︰「其實今次係監製意思，因為佢想突出到撞車之後，有好大轉變，就連海報都見到有玻璃碎咗！」盈盈說︰「呢個都係伏線俾大家估下，嚟近劇情會講更多提示，等大家去諗下係咩事。」

盈盈表示再見丁子朗，完全劇情一樣《妳不是她》，同一個人不同感覺。

想入到《亞洲超星團》決賽

談到新一年的工作，丁子朗表示新一年會先完成《亞洲超星團》，希望可以入到決賽，「真係要靠大家投票，希望可以入到決賽。依家我叫轉咗少少跑道，演員變咗跳唱歌手，自己都嚇親，希望今年繼續俾多啲新嘅驚喜同驚嚇觀眾，有多啲突破。」盈盈表示《妳不是她》是一年前拍，如今再見到丁子朗，予她感覺像劇中的情節，「明明係同一個人，但係唔同feel，依家嘅丁丁有佢另一種魅力，身邊朋友都話佢呢個look真係好00後鍾意，佢真係好犀利，同埋都俾到一個好好message出嚟，就係要突破自己。」

丁子朗表示其一身打扮是「十年都唔會咁著」，認真突破。

有聽取網民意見

丁子朗坦言希望用自身的例子，鼓勵大家要勇於嘗試，不要後悔。對於觀眾慢慢開始接受他新的形象，他坦承因為遷就舞台效果，所以妝化得比較白，其後有些網民指他的膚色及髮色可以深色少少，自己也有參考fans的意見。他稱穿衣上變得鮮色也是因為fans們的主意︰「佢哋留意到我以前成日著藍色，比較深色嘅衫，佢哋話不如著鮮色，講真我十年都唔會著呢啲衫，但好開心大家接受，係大家嘅功勞。」

 

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