妳不是她｜丁子朗IG放閃 網民驚訝另一半竟是馮盈盈

丁子朗與馮盈盈主演的新劇《妳不是她》於今日聖誕夜播出，今日下午丁子朗貼出與盈盈在沙灘的甜蜜照片，留言說︰「我們祝你一個溫暖甜蜜的節日。」由於第一張照片是二人手拖手的沙灘影子照，第二張是馮盈盈拿起太陽眼鏡，鏡片的倒影見到丁子朗舉機拍照，甜蜜程度跟其他情侶無異，一度令不少網民以為二人在聖誕公開認愛，並紛紛留言問是否「戲假情真？」、「唔睇個hashtag真係嚇死」。

以「聖誕驚喜限定，爆發戀愛共鳴」作宣傳招徠的《妳不是她》，以 50%奇幻懸疑＋100%貼地角度探討「何謂真愛」，是百分百純港式現代愛情小品。首集有丁丁與盈盈將上演「甜度超標」床戲，二人除了極度入戲地甜蜜對望兼攬攬，更化身接吻魚連環啜，加上Soft Lens畫面，勁浪漫又唯美，劇組亦拍出了情侶在家打情罵俏的日常甜蜜感。除了連環啜，丁丁更會除衫展現結實胸肌，問到丁丁有冇為該幕刻意操弗？他笑言：「因為拍呢套劇時間都好Chur，少咗時間做Gym，但埋位前都會谷一谷胸肌，希望唔好太失禮，始終香港先生嚟架嘛。」

首集另一亮點是靚女雲集，除了首演Bitch的郭柏妍會在超意想不到的情況下、以亮眼造型亮相外，蔡嘉欣唔止一款的超貼身女人味造型亦絕對是話題所在。 在劇中飾演賣車經紀的蔡嘉欣，對丁丁角色一見鍾情，並以連番進擊招數企圖攻陷丁丁「芳心」，包括「戰鬥格」造型＋步姿，以及電力十足眼神。另邊廂以型男見稱的袁文傑，雖然只是飾演盈盈熟客，身邊亦女友如云，但仍時不時會有意無意向盈盈發放「愛的暗號」。以上一男一女的介入，將令「丁盈CP」驚現情海翻波，二人激烈爭拗兼一度鬧分手，並因而發生嚴重車禍