姚嘉妮離婚後狀態極佳　高衩長裙大曬逆天長腿　網民：46歲更有女人味

46歲姚嘉妮於1998年參加亞洲小姐獲得季軍入行，2001年轉投TVB，與林祖輝2006年結婚，縱然育有一對子女，姚嘉妮仍保養得宜，凍齡外貌加上擁有一雙大長腿，不時被讚索爆，曾於劇集《她她她的少女時代》以黑色泳裝上陣大騷結實腹肌，身形Fit爆惹網民熱議。姚嘉妮與林祖輝一直被視為恩愛夫妻，不過今年6月爆出離婚消息，及後二人承認已結束18年婚姻關係，但姚嘉妮並無因此變得頹廢，反而將工作排得密密麻麻，重新出發，拍攝新劇《特勤女團》。日前，姚嘉妮出席一年一度嘅「莎莎婦女銀袋日」，同樣狀態極佳。