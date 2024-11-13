姚嘉妮離婚後狀態極佳　高衩長裙大曬逆天長腿　網民：46歲更有女人味

46歲姚嘉妮於1998年參加亞洲小姐獲得季軍入行，2001年轉投TVB，與林祖輝2006年結婚，縱然育有一對子女，姚嘉妮仍保養得宜，凍齡外貌加上擁有一雙大長腿，不時被讚索爆，曾於劇集《她她她的少女時代》以黑色泳裝上陣大騷結實腹肌，身形Fit爆惹網民熱議。姚嘉妮與林祖輝一直被視為恩愛夫妻，不過今年6月爆出離婚消息，及後二人承認已結束18年婚姻關係，但姚嘉妮並無因此變得頹廢，反而將工作排得密密麻麻，重新出發，拍攝新劇《特勤女團》。日前，姚嘉妮出席一年一度嘅「莎莎婦女銀袋日」，同樣狀態極佳。
姚嘉妮於社交平台分享多張出席「莎莎婦女銀袋日」嘅照片，並感謝大會邀請：「Thanks for having me，第一次參與莎莎婦女銀袋日，全場一齊扮靚靚出席呢個年度盛事，渡過一個熱鬧精彩嘅下午！」當日，姚嘉妮以全黑打扮亮相，露肩低胸上衣搭配高衩長裙，大曬纖腰與逆天長腿，再襯上禮帽及首飾，成個造型相當高貴。唔少網民激讚姚嘉妮勁靚：「靚到不得了」、「小時候的幻想對象」、「貴婦一名」、「離婚了更有女人味」、「姚嘉莉高貴明豔，燦爛成熟展美姿」、「靚到不得了」、「人靚衫都好看」等等，黃美棋和林奕匡太太李靄璣（Rikko）都有留言激讚姚嘉妮，黃美棋表示：「我見到你嘅相真係要like，同埋真係覺得好靚」，李靄璣則留言：「Beautiful and elegant」。
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