姚嘉妮離婚後狀態極佳　高衩長裙大曬逆天長腿　網民：46歲更有女人味

姚嘉妮於社交平台分享多張出席「莎莎婦女銀袋日」嘅照片,並感謝大會邀請:「Thanks for having me,第一次參與莎莎婦女銀袋日,全場一齊扮靚靚出席呢個年度盛事,渡過一個熱鬧精彩嘅下午!」當日,姚嘉妮以全黑打扮亮相,露肩低胸上衣搭配高衩長裙,大曬纖腰與逆天長腿,再襯上禮帽及首飾,成個造型相當高貴。唔少網民激讚姚嘉妮勁靚:「靚到不得了」、「小時候的幻想對象」、「貴婦一名」、「離婚了更有女人味」、「姚嘉莉高貴明豔,燦爛成熟展美姿」、「靚到不得了」、「人靚衫都好看」等等,黃美棋和林奕匡太太李靄璣(Rikko)都有留言激讚姚嘉妮,黃美棋表示:「我見到你嘅相真係要like,同埋真係覺得好靚」,李靄璣則留言:「Beautiful and elegant」。