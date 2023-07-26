姚焯菲鍾柔美同日推新歌 MV點擊率相差8倍被質疑偏心Chantel

姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）透過TVB歌唱選秀節目《聲夢傳奇2》出道，雖然前者以Chantel Magic、翻唱情歌聞名，後者則以跳唱作主打，但出道後都好肯嘗試唔同嘅曲風。日前二人齊齊於7月22日推出新歌MV，不過點擊率就明顯有勁大對比，截至今日（26日）凌晨1時，姚焯菲《這個姿態》MV點擊率已達約46萬8千，鍾柔美《y2k 還襯我麼？》MV點擊率僅約5萬2千，相差8倍有多。

有網民就覺得鍾柔美MV個點擊率異常，指鍾柔美值得更多，又有一班網民留言表示要大力支持，為鍾柔美繼續loop多啲首歌，以長期作戰：「今次係長途持久戰，請大家米粉、花粉、及喜愛Yumi嘅人，每天都要加大力度loop歌，寫comment，俾like，同 share 首歌！」、「最緊要唔好放棄，呢個係長期作戰」、「加油，不要白費Yumi咁辛苦拍，而又靚的MV」、「大家努力，比幕前幕後知道佢地嘅心血係有大把人欣賞」等等。

公司被指偏心姚焯菲

不過，有網民就覺得公司疑似偏心姚焯菲，以地點為例，姚焯菲遠赴日本拍攝，取景地包括東京鐵塔、日本街頭、放煙花等；但鍾柔美個MV就喺香港東九龍及攝影棚拍攝，取景地最勁都係得溜冰場及九龍城街頭。網民又指，服裝方面亦疑似大細超，鍾柔美成個MV僅得3套衫，而姚焯菲就總共換咗7個造型。

網民將姚焯菲和鍾柔美比較之餘，又將二人與近日同樣出新歌，並以Y2K造型亮相嘅COLLAR比較。除咗表示姚焯菲嘅Y2K造型靚過COLLAR多多聲，更加針對日本取景呢點，指姚焯菲MV帶出日本街頭美感，而COLLAR個MV同香港拍無分別。至於鍾柔美，就有網民覺得鍾柔美首新歌與COLLAR新歌《idc》有部分旋律和節奏都好相似。