姜卓文參演話劇《三少爺的劍》 要向爸爸姜大衛偷師學武打 

改編自古龍原著的音樂話劇「三少爺的劍」，將於 11月17 - 25日於香港文化中心大劇院公演，今次細 John 姜卓文擔正做男主角，繼承父母衣缽的細John被問到，延續家庭演藝命脈的使命有否壓力。細John 坦然面對，更直言：「身邊有啲好好嘅榜樣比我去追。反而變咗有個目標，未必要做到好似老豆(姜大衞) 咁好；或者阿叔 (爾冬陞)、阿伯 (秦沛) 咁好，但起碼知道我嘅level應該要去到邊個位」。更憶述多年前入行時爸爸（John哥）的話：「有壓力係好事，有壓力先可以 push 到自己。」 本身沒有武術底子的細 John 將要飾演「三少爺的劍」中的經典角色謝曉峰，揚言要同爸爸偷師：「今次都係第一次做武打嘅 show，有 keep 住學武打，佢（爸爸John哥）都係過兩招比我，我自己練」。

編劇及導演胡恩威將古龍的文字以全新手法呈現，展現進念對文學的另一維度的想像。喜歡音樂、寫歌、RAP饒舌、彈吉他、唱歌的細John表示：「好lucky，進念比咗幾次機會，我做有實驗音樂元素嘅show，grateful今次導演（胡恩威）比咗信心我去做個咁厲害嘅角色，『天下第一劍』喎！」編劇及導演胡恩威將古龍的文字以全新手法呈現，展現進念對文學的另一維度的想像。喜歡音樂、寫歌、RAP 饒舌、彈吉他、唱歌的細John表示：「好lucky，進念比咗幾次機會，我做有實驗音樂元素嘅 show，grateful 今次導比咗信心我去做個咁厲害嘅角色，『天下第一劍』喎！」 造型及美術指導文念中把古龍的詩意具體化成細John一身全白色「三少爺」的造型，既唯美又清新。外衣使用紡紗布料，這種在外隨風飄曳的線條、垂墜感與在內的戰鬥套裝層層堆疊，營造出微妙的衝突感，更顯角色剛柔並濟的性格特質。