姜濤出戰籃球賽：希望平平安安 黑圖大戰Anson Lo揚言有核彈級存貨(有片)

MIRROR將與泰國人氣歌手合作，於12月舉行《CHILL เก่ง Music Festival》。

ViuTV今日於沙田舉行《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》記者會，宣布音樂節目《CHILL CLUB》將首次迎來泰國Thai Pop與香港歌手crossover的一連5集節目，參與歌手包括陳柏宇、MIRROR成員江𤒹生(AK)和李駿傑(Jeremy)，何洛瑤(sica)、楊安妮(Win Win)、Moon Tang和楊雅文(THAIMAY)。同時，大會宣在於12月20日舉辦大型音樂盛事《CHILL เก่ง Music Festival》，屆時男團MIRROR、MIRROR、ERROR、ROVER、PIX3L、COLLAR以及小塵埃，將與泰國巨星聯手合作。此次活動榮幸得到文化體育及旅遊局轄下，文創產業發展處（文創處）的資助，有傳在啟德場館舉行，但今日大會未有公布舉行音樂會地點，Lokma呼籲大家密切期待。

Anson Lo獲 初心進步獎 AK在記者會上大曬泰文，他笑言今朝才學習，但看到同台的泰星F.Hero沒大反應，相信他們不太明白，對於F.Hero表示有留意MIRROR歌曲，更點名指《Strawberry Love》，Jeremy大感驚訝，不過就無意跟泰國歌手跳「妹豬舞」，但預告會唱廣東話版泰文歌。MIRROR現正如火如荼拍攝團綜，除了全隊拍攝，還有分組拍攝，今早隊友邱士縉(Stanley)出席活動時，透露團中出現「天堂級美食」，隊長Lokman聞言即表示，「天堂分好多種，天使都分好多階級，跟地獄一樣。」副隊長AK笑言可能派錯籌誤判，「係來回地獄又折返人間」。至於最大嫌疑人物的「地獄廚神」的Anson Lo坦言，「我唔係天堂級類別，我係『初心進步獎』，睇節目就明。」

AK迎32歲生日： 年紀大無謂提咁多 AK明天(16日)迎來32歲生日，他感激fans舉辦晚宴活動慶生，將會放假陪家人吃飯慶祝，他笑言：「開始年紀大，無謂提咁多。」談到參與商台排球、足球和籃球賽，問到誰是MVP時，排球首選是陳卓賢Ian，籃球則非姜濤莫屬，問到如何準備時，上次受傷的姜濤笑言已準備了十幾廿年：「平常心，希望今次平平安安。身體第一，比賽第二。」Edan直言要先戴頭盔，雖然想認真準備，但近來要拍劇和拍團綜，Anson Lo亦再次投入拍杜棋峯的電影。剛播畢的《十七年命運週期》口碑載道，導演羅嘉駿曾表示考慮上演舞台劇版，Lokman直言不由他控制，要待編導寫好劇本才決定。