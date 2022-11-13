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娛樂
2022-11-13 19:49:56

姜濤十字韌帶早斷裂仍死頂 Coach Fui解釋傷勢大讚認真防守

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姜濤十字韌帶早斷裂仍死頂 Coach Fui解釋傷勢讚對方認真防守

姜濤獲Coach Fui讚認真防守，是很認真的球員。(蘇文傑攝)

903 AllStar 籃球賽》於上周五舉行，當日比賽進行到第四節期間，姜濤於籃攔截「903 DJ隊」球員時受傷倒地，其後需入院檢查，安排稍後接受手術。事件發生後，網上有不同言論，包括有網民批評對方球員令姜濤受傷，亦有人指責姜濤「打茅波」等等。

WhatsApp Image 2022-11-11 at 9.48.41 PM.jpeg 903籃球賽

Coach Fui︰姜濤超積極防守

前甲一飛鷹球員兼現役教練Coach Fui梁振是《季前賽》的籃球指導，今日他在社交平台上載姜濤昔日練波片段，解釋姜濤今次受傷原因，並同時駁斥一些網上言論。Coach Fui表示，很早已經知道姜濤的右腳膝蓋前十字韌已斷裂，因此拍攝《季前賽》時擔心姜濤會受傷。他形容姜濤是一位超積極防守的球員，「佢無論係體育館，街場，都會撲到盡。佢無接受正規訓練，所以防守時經常以頭行先，呢樣先最擔心

扭到舊患出事

至於今次姜濤受傷的原因，Coach Fui說︰「今次比賽氣氛緊張，佢又交失波，用盡全力追，結果左腳鞋頭撬到膠地(呢隻膠地同平時打既木板地及水泥地唔同)，然後右腳膝頭扭到，觸及舊患，因為冇咗前十字韌帶，所以膝頭關節特別容易甩骹。當年我斷右腳十字韌帶，都係因為傳球失誤，後追防守時跳起落地扭到膝蓋

姜濤

姜濤受傷倒地，狀甚痛苦。(蘇文傑攝)

力撐姜濤態度認真

Coach Fui指姜濤作為一個偶像，如此拼命去打波，其防守態度和對比賽認真的態度，令人不覺得他是一名偶像，而是一名盡全力打波的球員。」對於網上指姜濤打「茅波」的言論，他說︰「大家其實唔需要理會中傷佢既評論，打波既佢從來都唔會理呢啲嘢，淨係想全力贏場波，咁簡單。希望姜濤盡快康復，我會繼續放球王片打氣。」

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