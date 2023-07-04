姜濤唔想再唱《蒙著嘴說愛你》 驚爆冇必要再撈落去

姜濤今日接受森美、小儀及梁嘉琪主持的《早霸王》訪問，並宣傳新歌《DUMMY》。森美問到他的健康情況，姜濤表示不止自己，連同其他MIRROR成員都因為各有工作，所以感到很疲累。
姜濤提到《DUMMY》之前的歌曲曲風比較深沉，雖然《蒙著嘴說愛你》相對較輕快，但自己不打算再唱，因為疫情已過，「我覺得已經過咗去，疫情都過咗，又冇咩意慾再唱，雖然依家我都仲係蒙住。」森美及小儀就撥冷水說他日後一定會再唱，小儀更說︰「你一世都要唱呢首歌㗎喇！」姜濤續說︰「我驚到4、50歲，去到嗰個年紀仲要cute cute。」森美表示很欣賞他勇於分享自己的想法，姜濤指亞洲小朋友比較內斂，認為有必要把心中所想說出來，大家應用自己的方法去表達出來。
不後悔「叱咤頒獎禮」表現
他稱原本新一年想推出輕快的歌曲，給人有不同的感覺，並透露已很早完成新歌，但因為「叱咤頒獎禮」上獻唱《鏡中鏡》的表現，引來大量負評，於是加插推出《Dummy》。他稱當時曾向公司要求雪自己一年，並搞笑說︰「樓都買埋，有地方可以收埋自己，都冇乜必要再撈落去，哈哈！」他指其後聽到《Dummy》的demo，覺得自己出歌應按情況及心境去推出，所以抽起原先的作品。他稱沒有後悔在「叱咤頒獎禮」上的表現，因為當下是抒發自己的情緒。
預告推出開心作
提到《Dummy》內的魔性，他表示是一個自嘲行為，他稱曾擔心大家聽到這段笑聲，以為他是黐線，但自己錄這段笑聲時蘊釀了不少情緒，只是其中一個表達方式。他又認為表達憤怒有很多方式，不用太激進，自己也不要太過框死自己。對於fans過份著緊姜濤的身體狀況，他說︰「多謝大家關心，有人關心自己係好開心嘅，但都唔使過度關心我哋，我哋都大個喇！」他續預告未來的作品將會是比較開心的作品。