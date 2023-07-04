姜濤唔想再唱《蒙著嘴說愛你》 驚爆冇必要再撈落去

姜濤今日接受森美、小儀及梁嘉琪主持的《早霸王》訪問，並宣傳新歌《DUMMY》。森美問到他的健康情況，姜濤表示不止自己，連同其他MIRROR成員都因為各有工作，所以感到很疲累。

姜濤提到《DUMMY》之前的歌曲曲風比較深沉，雖然《蒙著嘴說愛你》相對較輕快，但自己不打算再唱，因為疫情已過，「我覺得已經過咗去，疫情都過咗，又冇咩意慾再唱，雖然依家我都仲係蒙住。」森美及小儀就撥冷水說他日後一定會再唱，小儀更說︰「你一世都要唱呢首歌㗎喇！」姜濤續說︰「我驚到4、50歲，去到嗰個年紀仲要cute cute。」森美表示很欣賞他勇於分享自己的想法，姜濤指亞洲小朋友比較內斂，認為有必要把心中所想說出來，大家應用自己的方法去表達出來。