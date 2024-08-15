姜濤唔識SLDPK 呂爵安爆笑解釋竟與成龍保錡有關？

保錡回應：受打了

事後，姜濤在社交平台上載這爆笑內容，25歲的他留言道：「我感覺跟唔到而家啲後生仔……」原來他是第一次聽到這網絡潮語，「第一次聽……終於明咩叫……SLDPK」他幽默地tag了保錡，祝他早日康復。保錡亦有在IG限時動態和Threads轉發姜濤的片段，留言：「受打了」