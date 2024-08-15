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娛樂
2024-08-15 11:23:35

姜濤唔識SLDPK 呂爵安爆笑解釋竟與成龍保錡有關？

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姜濤、Edan和Jeremy在「Hi MIRO! SEE U ZOOM」跟fans在網上見面。

姜濤、Edan和Jeremy在「Hi MIRO! SEE U ZOOM」跟fans在網上見面。

MIRROR成員姜濤、呂爵安(Edan)和李駿傑(Jeremy)昨晚(14)在「HI MIROSee U Zoom」跟fans在網上見面，其間3子回答粉絲提問環節，有問及關於JeremyEdan公開對話，大爆他不明白甚麼是「SLDPK」，坐在旁邊的姜濤聽到「黑人問號」，向來頭腦轉數快的Edan即時發揮創意，一臉認真地解釋「SLDPK直譯是『成龍打保錡，是近期Threadshot的用語。」沒想到這番胡扯，姜濤竟信以為真，天真問道：「成龍係……打保錡，點解？意思係咩」他漸漸意識是被Edan整蠱。

姜濤慘被Edan整蠱。 保錡在IG story轉發姜濤的發帖，笑言「受打了」。 Edan成功欺騙姜濤後，笑到人仰馬翻。 Edan一臉認真地解釋甚麼是SLDPK

保錡回應：受打了

事後，姜濤在社交平台上載這爆笑內容，25歲的他留言道：「我感覺跟唔到而家啲後生仔……」原來他是第一次聽到這網絡潮語，「第一次聽……終於明咩叫……SLDPK」他幽默地tag了保錡，祝他早日康復。保錡亦有在IG限時動態和Threads轉發姜濤的片段，留言：「受打了」

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姜濤、Edan和Jeremy預告將與Anson Lo推出小組歌，大跳「妹豬舞」。 姜濤、Edan和Jeremy預告將與Anson Lo推出小組歌，大跳「妹豬舞」。 Edan一臉認真地解釋甚麼是SLDPK。

預告小組歌跳「妹豬舞」

Edan就在節目中再延伸解釋，SLDPK的意思沒有錯對，視乎大家看一件事的不同角度，可解作「成龍打保錡」、「少年的拼勁」或者「笑_PL」，他一臉認真地總結說，「上網資訊日新月異，大家唔好咁容易相信身邊嘅朋友。」另外，3子亦劇透將會聯同Anson Lo出小組歌，還預告屆時會跳延續「外星三少女」大跳「妹豬舞」。

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