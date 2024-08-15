姜濤唔識SLDPK 呂爵安爆笑解釋竟與成龍保錡有關？

MIRROR成員姜濤、呂爵安(Edan)和李駿傑(Jeremy)昨晚(14日)在「HI MIRO！See U Zoom」跟fans在網上見面，其間3子回答粉絲提問環節，有問及關於Jeremy被Edan公開對話，大爆他不明白甚麼是「SLDPK」，坐在旁邊的姜濤聽到「黑人問號」，向來頭腦轉數快的Edan即時發揮創意，一臉認真地解釋「SLDPK直譯是『成龍打保錡』，是近期Threads好hot的用語。」沒想到這番胡扯，姜濤竟信以為真，天真問道：「成龍係……打保錡，點解？意思係咩」他漸漸意識是被Edan整蠱。
保錡回應：受打了
事後，姜濤在社交平台上載這爆笑內容，25歲的他留言道：「我感覺跟唔到而家啲後生仔……」原來他是第一次聽到這網絡潮語，「第一次聽……終於明咩叫……SLDPK」他幽默地tag了保錡，祝他早日康復。保錡亦有在IG限時動態和Threads轉發姜濤的片段，留言：「受打了」
預告小組歌跳「妹豬舞」
而Edan就在節目中再延伸解釋，SLDPK的意思沒有錯對，視乎大家看一件事的不同角度，可解作「成龍打保錡」、「少年的拼勁」或者「笑_到PL」，他一臉認真地總結說，「上網嘅資訊日新月異，大家唔好咁容易相信身邊嘅朋友。」另外，3子亦劇透將會聯同Anson Lo出小組歌，還預告屆時會跳延續「外星三少女」大跳「妹豬舞」。