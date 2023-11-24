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娛樂
2023-11-24 15:37:19

姜濤多謝尹光支持盼交流學習 面對讚賞與批評 學習客觀審視自己表現 (附訪問片)

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姜濤今日出席時裝品牌店開業的剪綵儀式，是閉關前最後一次個人公開活動。(林俊源攝)

姜濤今日出席時裝品牌店開業的剪綵儀式，是閉關前最後一次個人公開活動。(林俊源攝)

MIRROR成員姜濤今日於海港城出席時裝品牌店開業的剪綵儀式，現場有數百姜糖舉牌守候，一片藍海，場面虛冚。姜濤表示今次是閉關排練MIRROR亞博演唱會前，最後一次個人的公開活動，在態上已準備好應付演唱會，部分音樂已做好，「我們會保留一部分上次演唱會的元素，但在這基礎上我們都會表演自己的新歌，如果反應好的項目，我們都想繼續保留。」早前他預告錄製第十三胎，但暫沒打算在演唱會首唱，亦不希望太著重個人作品「因為這是我們MIRROR一起的團體演唱會，想讓大家知道我們一起做一個表演，如果要看個人演出，我們有很多獨唱的機會，但12個人一起的機會很少，所以都會以大家為主。」

姜濤今日於海港城出席時裝品牌店開業的剪綵儀式。(林俊源攝) 姜濤今日於海港城出席時裝品牌店開業的剪綵儀式。(林俊源攝)

盡力交出比上次更好表演

MIRROR將於亞博舉行共16場演唱會，被問到可擔心體力能否應付，姜濤表示中間也有休息，很多前輩都開2030場，大家現時仍年輕，沒理由說自己不能應付。今次是巡迴演唱會，姜濤認為可以見不同地方的fans，至於他首選的巡迴地方，就有台灣、新加坡或馬來西亞。至於腳傷情況，姜濤表示，「有物理治療師一直跟進，所以不用擔心。不會限制不能做甚麼動作，但要習慣一些動作，因為你不習慣的話就不懂用力，所以很難控制某些動作做不到，不同的舞蹈都有不同的動作，盡量甚麼都跳。」至於會否加場，則要視乎公司決定。

對於有鏡粉就補場換票的安排感不滿，甚至形容部分座位區為「絕望區」座位，姜濤無奈表示，「沒辦法，場地和場數都不一樣，我們都想有一個最好的安排給大家，有太多不同聲音，我們都盡量去平衡。我們表演者，只能盡力做拿出比上次更好的表演給大家看。」

姜濤表示心態上已準備好閉關排練演唱會。(林俊源攝) 姜濤表示有物理治療師跟進腳傷，大家不用擔心。(林俊源攝) 姜濤希望MIRROR演唱會能著重團體演出。(林俊源攝)

平常心面對叱咤獎

今日公布叱咤我最喜愛男歌手五強，尹光成功打入五強。姜濤笑言近日較少玩手，沒有留意。他自言作為藝人，沒有投票，希望由觀眾投選喜愛歌手，「出道至今，對這些都是平常心，很老套，希望每個人投自己喜歡的人，我們做好自己的作品就可以，不要太執著，五強還是七強，總之你有份投票就幫到樂壇。」談到近期人氣強勁的尹光，姜濤直言有聽過前輩的歌，「雖未有機會接觸，希望跟他多些交流學習，很開心年輕一輩可以看到前輩的作品，無論是透過我們的作品，或是透過他的作品，多些不同年齡層關注樂壇是件好事。」對於過尹光在演唱會演繹《Dear My Friend,》，姜濤深感榮幸，「所以很多謝他一直以來對我們讚賞支持。」

姜濤對於尹光打入叱咤我最喜愛歌手，認為吸引不同年齡層歌迷投票是好事。(林俊源攝) 姜濤對於尹光在演唱會唱《Dear My Friend,》，深感榮幸。(林俊源攝) 姜濤表示，無論讚賞或批評聲音，都令他有成長。(林俊源攝) 姜濤出席時裝品牌活動，獲大批姜濤到場支持。(林俊源攝)

如果不敢講 連做也不敢做

談到rapper Master Mic早前在社交平台發文，雖沒有指名道姓，但文中談到衝出香港等言論，有網民猜測矛頭直指姜濤，姜濤自言，「我不可以不讓別人評論，作為公眾人物，心態上要接受不同的聲音，我不知道是否談我，但我都會盡力做好給大家看。我覺得很多事起碼你先說出來，因為如果一個人連自己想做甚麼都不敢說的話，連做都不敢做。無論是欣賞我，或是討厭我都好，我都多謝大家，因為這些聲音令我成長了。」對於資深歌手曾路得讚他唱歌有進步，姜濤重申，「有讚賞很多謝，有批評都很多謝，要用一個很客觀的心態去審視自己的表現，大家有很多話說我做得好不好、對不對，我都嘗試接受，可能一定有點不開心不舒服，但這是必經的階段，我要學會去接受這些聲音。」

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