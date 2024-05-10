姜濤孖型男保安馮德倫上演《姜屍校園》 拍HPV廣告聯手打完喪屍再打籃球

最新一輯預防HPV廣告短片《姜屍校園》已經播出，是次姜濤加上馮德倫(Stephen)，兩人首度聯手合作，演出校園喪屍片，教大家男人生存法則，為頭家、為自己，記得要預防HPV。

《姜屍校園》劇情非常豐富，姜濤在短片中飾演「姜Sir」，校園中學生們突然變成全身佈滿青 筋的喪屍，姜Sir為拯救未被感染的學生，先將大家送到安全地方，然後自己一個去引開喪 屍！正當姜Sir發現所有課室都上了鎖，正準備獨力對付喪屍之際，型男保安馮德倫搞笑地在儲物櫃中走出來，為姜Sir啪卡進入課室躲避。但啪卡聲太大，結果引來所有喪屍衝入課室，於是在兩人在課室中不斷堆起雜物阻隔喪屍，Stephen還說了句：「果然係頂流，頂得住。」，這時觀眾才發現原來兩人是在拍戲，相信觀眾都立即鬆一口氣。最後姜濤與Stephen 在休息室討論男性預防HPV以及頭頸癌的重要性，此時姜濤突然青筋暴現，追住Stephen來咬，似乎是真的有喪屍病毒，整條短片都是戲中戲！今次短片兩人都挑戰了一些新的角色，姜濤是首次演老師加喪屍：「演喪屍真的好好玩，更難得化了喪屍妝，就算在休息時間我們自己都拍了些短片。」其實姜濤近日已在IG貼出相關短片，更加上了hashtag「#姜C」及「#姜老屍」，可見姜濤非常享受扮喪屍！至於Stephen則是史上最有型校園保安，Stephen：「我在緊張情節中要帶出一點輕鬆感，那些喪屍同學演員好專業，課室一幕感受大家都真的好想咬我同姜濤。其實拍攝那天我同姜濤除了打喪屍，更一齊打籃球。」