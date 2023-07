MIRROR成員姜濤將於8月舉行個人演唱會,早前他曾透露,在演唱會前會推出第12首歌曲,而他日前亦有上載自己為新歌錄音的照片。今日他在社交平台上載多張個人照,包括去旅行及工作時的花絮,並留言說︰「Bye IG~see you in the concert.」示意自己要閉關為個唱做準備。