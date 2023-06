姜濤將於8月上旬舉行《KEUNG TO “WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,門票於明日(26日)公開發售,當然不用問也知道非常難搶飛。至於姜濤則趁住空檔時間,把握機會跟家人一齊到澳洲旅行。他在社交平台限時動態上分享一張機票照片,見到他正從墨爾本飛往悉尼,而且是乘搭經濟客位。