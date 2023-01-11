姜濤捱轟 情緒健康惹關注 商台DJ發文盼學習揀批評聽

MIRROR成員姜濤在叱咤頒獎禮當晚表現惹來不少批評，加上他的身形脹了不少，隨即成為haters的狙擊對象，負評排山倒海。姜濤的粉絲「姜糖」亦成為被抨擊的對象，對於一向心痛粉絲的姜濤來說，相信心情更加難過。

早前杜汶澤有留意網上對姜濤的批評，於是發文分享如何面對負評。及至昨日，商台DJ楊樂笙亦發文為姜濤打氣，直言網上的留言予他的感覺是「似係想佢死，多過想佢進步。」他坦言姜濤只得23歲，便要經歷爸爸的重病、摯友逝世、演唱會意外，難以想像他所面對的壓力。