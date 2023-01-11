姜濤捱轟 情緒健康惹關注 商台DJ發文盼學習揀批評聽

MIRROR成員姜濤在叱咤頒獎禮當晚表現惹來不少批評，加上他的身形脹了不少，隨即成為haters的狙擊對象，負評排山倒海。姜濤的粉絲「姜糖」亦成為被抨擊的對象，對於一向心痛粉絲的姜濤來說，相信心情更加難過。
早前杜汶澤有留意網上對姜濤的批評，於是發文分享如何面對負評。及至昨日，商台DJ楊樂笙亦發文為姜濤打氣，直言網上的留言予他的感覺是「似係想佢死，多過想佢進步。」他坦言姜濤只得23歲，便要經歷爸爸的重病、摯友逝世、演唱會意外，難以想像他所面對的壓力。
楊樂笙︰對年輕人真係要俾時間
楊樂笙寫道︰「我好難想像佢面對緊咩壓力，你話如果佢今年30歲都仲係咁就抵鬧啫，對年輕人我覺得係真係要俾時間，諗返我自己23歲嘅時候都仲係一嚿飯，唔知自己做緊乜。」他亦向姜濤寄語︰「其實不論咩年代咩地方，做得公眾人物，就總會有人批評你，通常得兩個方法應付，一係內心夠強大完全當透明，一係令自己水平提升，令人收口，要成為天王巨星，呢個係必經階段。我好細個已經明白一個道理：『無人可以贏到全世界掌聲』批評要聽，但對於係無聊、抽水或者不安好心嘅說話，我真係唔會理。」
他認為姜濤要學習如何選擇「批評」，並指對方予他的感覺是一個好忘我投入的人，「就連玩遊戲佢都係咁，呢種人唔會識停，好容易受傷，身心都係，希望隨住越嚟越成熟，佢會識得收放。」