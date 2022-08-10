姜濤柳應廷缺席《阿媽有咗第二個》今日首映禮 粉絲全天候包場風雨不改

MIRROR紅館演唱會第四場發生嚴重意外，巨型屏幕墜下導致兩名舞蹈員李啟言(阿Mo)和張梓峰(阿峰)受傷，演唱會腰斬並取消所有餘下場數。意外發生至今兩星期，MIRROR十二子全面停工，並辭演本月中的SUMMER SONIC音樂祭東京站之演出。姜濤和柳應廷(Jer)首部主演的電影《阿媽有咗第二個》，將於今晚(10日)在銅鑼灣舉行首映，惟出席演員的名單沒有兩人的名字，相信二子仍需時間平伏心情，事發後姜濤曾出po表明會一起站起來，不過阿Jer除了轉載24位舞蹈員的聲明，暫時仍未有出po，而他的好兄弟Edan(呂爵安)則在3號風球大風雨的晚上，在社交平台限時動態分享照片，叮囑大家打風落雨要帶雨傘。