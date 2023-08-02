姜濤演唱會｜姜濤再多兩首新歌曝光 林海峰肥仔先後出場 (附完整歌單，有片)

姜濤演唱會一連四場《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》於今晚(2日)在亞洲博覽館開鑼，不少姜糖提早入場到應援區打氣。官方開場時間為晚上8時15分，比起過去其他歌手在相同時段的七至八成入座率，今晚現場所見已有近九成滿座。姜媽亦盛裝打扮到場，見到傳媒拍照，更高舉V字手勢，然而開場前則未見到姜爸出現。 為配合主題，舞台被冰藍色的布幕覆蓋，營造海洋效果。演唱會於晚上8時30分開場，姜濤穿上全黑西裝以新歌《濤》打頭陣，唱到尾聲時，他躺在白色的長布上，由舞蹈員抬起，扮作凌空。接著再唱出《作品的說話》及《Master Class》兩首快歌炒熱現場氣氛。

姜濤演唱會｜姜濤︰接受大家批評 姜濤先多謝大家出席他人生第一個個人演唱會，其後他解釋今次個唱主題，他回想起當日工作團隊問他打算做甚麼主題時，「棘咗好耐，可能呢一年好多嘢都棘住，創作方面都冇咩靈感，但之後諗個創意咪係個名度囉！」他表示過去一年，自己及團隊都遇上驚濤，但希望自己像水一樣，有一萬種形態，用不同心態去接受大家的批評及指點，之後他欲介紹自己的歌單安排時，就出現口吃的情況，連他也忍不住笑︰「唉！講嘢都係唔啱我！」 其後姜濤唱出鄧麗君名曲《我只在乎你》，他憶述媽咪以前成日播，自己並不太了解這首歌曲，但如今出道之後，作為年輕的歌手，有責任讓樂迷認識不同年代的華語作品，他笑言常常唱給媽媽聽，今日就變成唱給大家聽。他又提到，知道大家一直很想聽他唱國語歌，並謂未來數晚都會為大家唱出不同的國語歌。

姜濤演唱會｜肥仔出場為姜濤印汗 其後姜濤再唱出《鏡中鏡》和《Dummy》，他表示很感恩可以成為歌手，用歌曲表達自己情緒，他謂︰「無論人生犯過錯又好，成功又好，都要保持謙卑，呢個都係一直提自己，無論以後行到去邊度都好，都會記得自己係一個Dummy。姜濤再邀請ERROR的肥仔一同上台唱《特務肥姜2.0》，肥仔拿出毛巾為姜濤印汗，更搞笑要對方在毛巾上簽名，全場起鬨。

姜濤演唱會｜感受姜糖舉牌大嗌 好攰 姜濤唱完《追》之後，大會播出他在銅鑼灣街頭拍攝的片段，大談自己對姜糖的看法，畫面亦見到「姜濤誕」的情況。他表示平日很愛看fans寫的信，每次外出都會袋一、兩封閱讀。之後工作人員給他看「姜濤誕」的情況，以及不同國家姜糖的應援，他表示要放大些畫面，看看大家的樣子，又驚訝自己在海外有這麼多支持者。他表示從工作人員口中得知，有姜糖一直舉著燈牌，直言對大家的付出難以想像。他稱要體驗fans的付出，見到他特意到銅鑼灣街頭舉牌，他大叫：「好攰！姜濤真係好乞人憎！好攰呀！」他續說︰「諗起佢哋每一個人企喺度，見到我架電車過嘅時候……」 姜濤演唱會｜姜濤自覺愧對fans 此時片段見到姜濤舉牌已接近20分鐘，之後他坐在地上哽咽，並不時抹眼淚︰「我望大家望得唔夠多，我要stay耐啲，諗起佢哋去逼，真係好心噏，我只知自己要做好啲歌，表演好俾大家睇就足夠，但我做得好唔足夠……尤其是呢兩年，某程度……我仲好驚每個支持我嘅fans……我冇咩自信面對大家，好對唔住！唔應該懷疑你哋係咪喺度，我要同大家緊密多啲，入行5年以來，從來未試過咁想見到你哋，由呢一刻開始，要變成我生命中真正嘅屋企人，辛苦你哋！」接著唱出另一首新歌《好得太過份》送給姜糖，並表示以後大家有甚麼錯都要互相提醒，繼而再送上新歌《Every Single Time》。

姜濤演唱會｜姜濤演繹《濤》、 《作品的說話》及《Master Class》片段

姜濤演唱會｜林海峰任嘉賓 來到嘉賓出場的環節，會場播出2021年《叱咤》頒獎禮的「我最喜歡男歌手」片段，其後林海峰出場表示要即場重演當日情況，讓一眾姜糖可以體驗當日情況。接著變成了林海峰的個人楝篤笑環節，令姜濤難以招架。他指姜濤的出現，不但為廣告界帶來新變化，就連商台也出現轉變，「我做《晴朗》已經最早，但我一返到去就見到姜糖坐晒喺度，早過我返呀！商台為咗你哋換過啲鐵閘，我喺商台返工返咗三十幾、四十年，換得最多係節目主持人，換下廁紙，係冇換其他嘢！但為咗姜糖，換晒啲鐵閘！」他又指日前三十幾度，見到昔日找軟硬的fans，如今已成為人母變成姜糖，「成班人好似盧覓雪咁樣，個個熱暑人，都冇一個暈低！你(姜濤)都唔好再暈！」 林海峰又笑言自從頒獎給姜濤之後，自己的人氣也急升，「我直情覺得係創出事業新高峰！」之後搞笑表示要開演唱會，大螢幕播出林海峰在水中露出額頭，明顯惡搞姜濤的海報，他再說︰「大家記得幫我掃晒啲飛呀！記得，掃！掃！掃！」全場爆笑。之後林海峰表示明早要返工，於是隨即轉身離開。

姜濤演唱會首場於晚上10時18分先以MIRROR出道歌《一秒間》結束，然後大會播出片段，全場大合唱《亞特蘭提斯》。去到約10時23分，姜濤再出場唱《愛情簽證申請》，之後唱出《我多喜歡你，你會知道》，接著多謝台前幕後，最後唱出《蒙著嘴說愛你》，背景畫面出現粒粒糖和Baby姜，側邊推出巨型充氣Baby姜公仔，姜濤再唱出《蒙著嘴說愛你》為個唱作結。演唱會連encore最後於晚上10時38分左右完場。