姜濤演唱會｜姜濤再多兩首新歌曝光 林海峰肥仔先後出場 (附完整歌單，有片)

姜濤演唱會一連四場《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》於今晚(2日)在亞洲博覽館開鑼,不少姜糖提早入場到應援區打氣。官方開場時間為晚上8時15分,比起過去其他歌手在相同時段的七至八成入座率,今晚現場所見已有近九成滿座。姜媽亦盛裝打扮到場,見到傳媒拍照,更高舉V字手勢,然而開場前則未見到姜爸出現。

為配合主題,舞台被冰藍色的布幕覆蓋,營造海洋效果。演唱會於晚上8時30分開場,姜濤穿上全黑西裝以新歌《濤》打頭陣,唱到尾聲時,他躺在白色的長布上,由舞蹈員抬起,扮作凌空。接著再唱出《作品的說話》及《Master Class》兩首快歌炒熱現場氣氛。