姜濤演唱會｜孖蕭敬騰飆高音合唱 自爆「姜濤A」曾激到花姐要食藥

姜濤於聖誕節舉行第8場《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》演唱會，請來偶像蕭敬騰擔任嘉賓。(截圖IG@Keung_show)

MIRROR成員姜濤現正於亞博舉行個唱《KEUNG TO "LAVA" LIVE 2025》，接連陪觀眾度過平安夜和聖誕節，今晚boxing day將迎來最後一場。昨晚(25日)第8場適逢聖誕節，姜濤請來偶像蕭敬騰做嘉賓，兩人飆高音合唱《新不了情》後，蕭敬騰親切地以「濤濤」稱呼姜濤，送上姜濤最愛的「漢堡包」月曆做禮物，姜濤接過厚禮即表示好肚餓，搞到蕭敬騰急急叮囑姜濤不要吃了它，更即度相約波。接著兩人合唱《王妃》，姜濤獲偶像大讚震音獨特，絕對是實力唱將，他就說笑是姜媽「真傳」。姜濤送上菲道爾的《阿拉斯加海灣》作為「聖誕禮物」，其間一度唱到眼濕濕。

肥仔@ERROR唱《追光者》支持徒弟 至於平安夜(24日)舉行的第7場，為與觀眾一同倒數迎聖誕，延遲於晚上9時半開場，不過首次在「亞博倒數」，他大嘆要拖延時間好困難。當晚請來師博兼ERROR隊長梁業(肥仔)做嘉賓，合唱今日推出的新合唱歌《獅虎流》，姜濤笑指肥仔一身服飾比自己更閃，兩人合唱《蒙著嘴說愛你》時整蠱師傅，肥仔送上岑寧兒的歌曲《追光者》給姜濤，寄意將繼續作為徒弟背後的影子，默默支持對方。姜濤亦特別戴上聖誕帽，獻唱聖誕限定曲目《Love Song》，向今年2月病逝的方大同致敬。

笑言想變「姜C」 姜濤曾於之前的場次自言有「姜濤A」及「姜濤B」兩面性格，在平安夜的演唱會上，自爆「姜濤A」很黐線，成為「MIRROR第一人」，曾經激到經理人花姐（黃慧君）要食藥。姜濤坦言知道「姜濤A」的暴躁脾氣曾傷害家人、朋友，因此希望他能減少出現，並笑言或許日後會演變成「姜C」。