一連四場姜濤個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》已圓滿結束,完騷後他接受傳媒訪問,當中談及到今次邀請嘉賓的安排,特別是能夠請來羅志祥(小豬),更加是夢想成真。