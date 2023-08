姜濤一連四場《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》於今晚在亞洲博覽館開鑼。對於姜濤個唱的嘉賓,除了尾場傳有羅志祥(小豬)現身外,有指為姜濤打頭陣的嘉賓是獲封為「最強姜糖」的林海峰。

林海峰雖然在《叱咜》頒獎禮,不時捉弄姜濤,但他在主持節目時經常不經意大讚對方很可愛,覺得姜濤很charm,更笑謂在台上見到姜濤像去了主教山一樣,見到對方散發著光芒。