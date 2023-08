姜濤演唱會｜謝安琪獲姜濤示愛兼拖手 張繼聰霸氣宣示主權︰呢個女人邊個嚟？

姜濤個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》今日(3日)舉行第二場,嘉賓是謝安琪(Kay)與張繼聰,令大家大感驚喜!姜濤今晚個唱門票一度炒至萬元,價格貴過有羅志祥任嘉賓的尾場,是四場之中炒價最高的一場,原因是有謝安琪與張繼聰加持。

姜濤先與謝安琪手拖手合唱國語歌《戀愛達人》,此歌原唱者是羅志祥及小S。謝安琪表示收到姜濤邀請時,感到非常開心,但同時大爆姜濤彩排時不敢正視她一眼,姜濤聞言後即面紅紅害羞的說︰「因為阿聰(張繼聰)喺隔籬,但我真係好鍾意你!」沒想到阿聰隨即升上舞台,更怒啤姜濤說︰「喂!呢個女人邊個嚟?我哋之間點可以有第3個人喺度!」全場起鬨,姜濤即笑謂︰「我唔知佢咁出嚟!好多謝你哋嚟做嘉賓!」阿聰續說︰「佢嚟拖你手,又唔俾飛我,就叫我升上嚟睇你哋拖手!」