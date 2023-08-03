姜濤演唱會｜謝安琪獲姜濤示愛兼拖手 張繼聰霸氣宣示主權︰呢個女人邊個嚟？

姜濤個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》今日(3日)舉行第二場，嘉賓是謝安琪(Kay)與張繼聰，令大家大感驚喜！姜濤今晚個唱門票一度炒至萬元，價格貴過有羅志祥任嘉賓的尾場，是四場之中炒價最高的一場，原因是有謝安琪與張繼聰加持。 姜濤先與謝安琪手拖手合唱國語歌《戀愛達人》，此歌原唱者是羅志祥及小S。謝安琪表示收到姜濤邀請時，感到非常開心，但同時大爆姜濤彩排時不敢正視她一眼，姜濤聞言後即面紅紅害羞的說︰「因為阿聰(張繼聰)喺隔籬，但我真係好鍾意你！」沒想到阿聰隨即升上舞台，更怒啤姜濤說︰「喂！呢個女人邊個嚟？我哋之間點可以有第3個人喺度！」全場起鬨，姜濤即笑謂︰「我唔知佢咁出嚟！好多謝你哋嚟做嘉賓！」阿聰續說︰「佢嚟拖你手，又唔俾飛我，就叫我升上嚟睇你哋拖手！」

張繼聰陪姜濤度過低潮 之後謝安琪表示不太明白為何邀請她任嘉賓，同時又請阿聰，「佢先頭唱歌又唔望我，我都唔係好明！」姜濤表示一直很想邀請二人，因為《叱咤》之後，他沉寂了幾個月，當時慶幸有張繼聰前輩，阿聰聞言即謂︰「唔好講到咁生疏啦！張繼聰前輩！搞到我八十幾歲咁！」姜濤再答︰「聰哥當時俾好多鼓勵，好開心佢幫咗我好多！」 張繼聰形容姜濤勤力又善良 阿聰稱在大家眼中的姜濤，是有才華的表演者，打波又勁，然而在他眼中，姜濤是一個勤力又善良的人，心地非常好，「佢仲係一個好年青的人，但佢面對同承受嘅壓力唔係咁多人明白，所以我哋係好愛錫佢同擔心佢，我永遠都好關心你心理！」此時Kay插咀說︰「生理就唔使啦！」阿聰答︰「佢fit啦！你好好望住台下啲人，你第日望手機，見到有人留言攻擊你，唔好為咗一個你見唔到嘅人唔開心，你要記住在場呢啲人！」