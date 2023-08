姜濤演唱會2023｜姜濤開show前推出主題曲《濤》 預告唱從未曝光新歌：像水展現不同形態

姜濤的個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》將於明晚起正式開鑼,為了這次演唱會,姜濤於開Show前夕推出演唱會主題曲《濤》,進入最後綵排階段的姜濤,特別披露了今次演唱會細節,讓人引頸以待。