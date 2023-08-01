姜濤演唱會2023｜姜濤開show前推出主題曲《濤》 預告唱從未曝光新歌：像水展現不同形態

姜濤的個人演唱會《姜濤Keung To "Waves" In My Sight》將於明晚起正式開鑼，為了這次演唱會，姜濤於開Show前夕推出演唱會主題曲《濤》，進入最後綵排階段的姜濤，特別披露了今次演唱會細節，讓人引頸以待。

姜濤新歌源自 《鏡中鏡》：我是濤 《濤》，用上姜濤的名字，除了源於填詞人小克過去在《鏡中鏡》的一句歌詞「我是濤」外，其實亦因為今次演唱會的主題是「Waves（浪濤）」，但過去的作品卻未能帶出主題，姜濤說：「「以往自己嘅作品都有好強烈嘅主題喺入面，所以一直都搵唔到好合適嘅歌去演繹成個演唱會主題，所以就希望寫一隻純粹關於水嘅歌，咁啱自己個名又有一個『濤』字，所以就用《濤》，作為歌名，好多謝小克老師幫忙寫咗呢隻歌。」「濤」是水的其中一種形態，姜濤說：「水好多樣化，當中仲包含好多哲學喺入面；好想自己好似水一樣，無論喺想法、做人處事，又或者具體啲，喺做嘅歌曲音樂類型上，都一樣有好多唔同形態展現出嚟，而今次《濤》，呢首歌，係想話俾大家聽，我會用一種好自己嘅方式，去帶動『水』，即係我自己去流動。」

姜濤演唱會將大跳不同舞種 據姜濤形容，《濤》，是很炸場的一首歌，會聽到猶如瀑布、浪濤一樣的氣勢，姜濤說：「呢首歌就好似要話俾大家聽，我要嚟喇！」為了營造這種氣勢，今次〈濤〉找來合唱團演唱歌劇式的和音，副歌方面亦好易記，姜濤說：「過去作品裡面應該都未有過咁樣嘅Hook Line俾大家聽到。」《濤》，將會在今次演唱會上作首次公開演出，當中會有舞蹈去表達水的形態，姜濤說：「唔想好純粹用而家好常見嘅街舞形式去表達水嘅形態，所以會用好多布去營造水嘅感覺，同時舞蹈上除咗Urban Dance之外，仲會加入現代舞嘅元素，大家會睇到一個好豐富嘅大畫面。」