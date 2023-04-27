姜濤自家品牌加推童裝 24歲生日出限量T恤行善

姜濤創立自家服裝品牌並取名為《TO ZERO》，當中既包含了姜濤的名字「To」，也象徵着「返璞歸零」，趁其時裝系列面世，姜濤榮升姜老闆於今日中午現身銅鑼灣時代廣場造勢，親自分享品牌理念，吸引大批姜糖迫爆商場熱烈支持，其間更獲粉絲合唱生日歌預祝姜老闆大後日的24歲生日。

今日發布會由黃正宜（阿正）擔任司儀，而姜濤在活動上，宣布4月30日牛一當天推出限定慈善義賣T恤，為「香港麥當勞叔叔之家慈善基金RMHC Hong Kong」和「兒童癌病基金」籌款，以秉承品牌「返璞歸零」的理念，幫助有需要的兒童及家庭。