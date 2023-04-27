姜濤自家品牌加推童裝 24歲生日出限量T恤行善

姜濤創立自家服裝品牌並取名為《TO ZERO》，當中既包含了姜濤的名字「To」，也象徵着「返璞歸零」，趁其時裝系列面世，姜濤榮升姜老闆於今日中午現身銅鑼灣時代廣場造勢，親自分享品牌理念，吸引大批姜糖迫爆商場熱烈支持，其間更獲粉絲合唱生日歌預祝姜老闆大後日的24歲生日。
今日發布會由黃正宜（阿正）擔任司儀，而姜濤在活動上，宣布4月30日牛一當天推出限定慈善義賣T恤，為「香港麥當勞叔叔之家慈善基金RMHC Hong Kong」和「兒童癌病基金」籌款，以秉承品牌「返璞歸零」的理念，幫助有需要的兒童及家庭。
同步推出童裝單品
《TO ZERO》以遞減形式發布服裝系列，由首個系列編號「#99」開始，遞減至編號「#00」為止，共99個服裝的命題，代表了品牌創辦人姜濤自己對於「人生99件必須成就的事」之看法。姜濤呈現出以「減法」看待人生的哲学，寓意用倒數歸零的心去珍惜每分每秒，完成不讓自己後悔的事情。當系列編號歸零，便是《TO ZERO》時裝故事的終站；同時，《TO ZERO》每個系列編號亦會同步推出童裝單品，以回歸童真來呼應「返璞歸零」，姜濤更在活動上強調：「我真係太鍾意小朋友。」《TO ZERO》首個篇章「#99」以「TO BE KIND TO SOMEONE IN NEED」，掀開第一道人生課題，簡單直接帶出「善待有需要的人」的訊息，而姜濤亦坐言起行，承諾每個系列均會推出一件特別慈善義賣單品，該單品於扣除成本所得後，所得收益全數捐予不同的慈善機構。