姜濤自家品牌加推童裝 24歲生日出限量T恤行善

同步推出童裝單品

《TO ZERO》以遞減形式發布服裝系列,由首個系列編號「#99」開始,遞減至編號「#00」為止,共99個服裝的命題,代表了品牌創辦人姜濤自己對於「人生99件必須成就的事」之看法。姜濤呈現出以「減法」看待人生的哲学,寓意用倒數歸零的心去珍惜每分每秒,完成不讓自己後悔的事情。當系列編號歸零,便是《TO ZERO》時裝故事的終站;同時,《TO ZERO》每個系列編號亦會同步推出童裝單品,以回歸童真來呼應「返璞歸零」,姜濤更在活動上強調:「我真係太鍾意小朋友。」《TO ZERO》首個篇章「#99」以「TO BE KIND TO SOMEONE IN NEED」,掀開第一道人生課題,簡單直接帶出「善待有需要的人」的訊息,而姜濤亦坐言起行,承諾每個系列均會推出一件特別慈善義賣單品,該單品於扣除成本所得後,所得收益全數捐予不同的慈善機構。