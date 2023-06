姜濤近日在澳洲悉尼旅行,與姜爸、姜媽共享天倫樂,不過今日香港時間下午,姜濤在IG限時動態表示:「運動的時候把腳又弄傷了,真的很抱歉見不到大家,我會盡快恢復的。」姜濤的個人演唱會將於8月上旬舉行《KEUNG TO “WAVES” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,近日趁住空檔跟家人飛抵澳洲。

據知,姜濤與隊友將有MIRROR的全新綜藝節目《全星暑假 MIRROR+》於夏天推出,並要投入拍攝,上月已開始招募MIRO參與亮相節目,原定今日及7月1日均會安排獲抽中的幸運MIRO參與拍攝工作。