姜濤與6千姜糖過生日 自覺好多不足愧對fans的愛

生日慶典上，姜濤與姜糖大玩遊戲，跟不同區域的粉絲大合照，並獻唱王力宏的《一首簡單的歌》，6千姜糖以紙牌砌出生日快樂字樣，令他讚嘆不已，他獲後援會送上生日蛋糕和紅色私家咪一支，姜濤分亨深情對話，他表示首次收到咪作禮物，並笑言喜歡紅色，「自己一直都有爭取歌唱方面嘅嘢，以後會繼續唱好啲歌，唔敢話試啲咩新嘢，最緊要係將最基礎嘅嘢做好啲，俾大家睇，希望呢知咪可陪住我，唱好每一首歌。」

被問到有何深情分享時，他認真表示：「出道7年，時間過得好快，入咗呢行見到好多唔同嘅事情，經歷過好多唔同嘅嘢，自己一直學緊點去處理好多嘅問題，好多嘢我都覺得未處理得好好，在座各位同其他人講鍾意姜濤時，身邊人嘅反應我係覺得好對唔係大家，自己都有相當嘅程度去做好啲，我都希望大家照顧好身體，唔係每一個活動都要出現，你哋每一個人先係最緊要，我唔係最緊要，我希望我嘅出現係令大家變成更好嘅自己，而唔係為咗我做好多辛苦嘅嘢，我知道你哋喺度就得。」