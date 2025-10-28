姜濤12月演唱會以熔岩作主題 融匯中西樂詮釋太極陰陽相生之道

姜濤正式宣布將於12月18至21日假亞博Arena舉行其個人第二次大型演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025》。演唱會以「LAVA」熔岩為核心概念，象徵承載與重生，延續兩年前《WAVE》的音樂探索，透過歌曲讓觀眾感受「水火共融、陰陽相生」，4場個唱票價分三種，分別為$1,180、$980及$680港元，安排11月10日開售。

音樂製作力求突破

選擇「LAVA」作為主題，是姜濤經過與導演細榮的溝通，他不想單純使用「火」的元素，而是希望找到一個更具包容性的意象，最終選定的岩漿Lava，既是熾熱的流體，也蘊含著毀滅與新生的雙重力量。姜濤說：「岩漿代表著一種液態與火元素的結合。我想藉此傳達，生命中的每一個階段、所經歷的每一件事，都能成為重生的契機。我們無需拋棄過去，而是應該承載著過往的一切，繼續蛻變前行。」演唱會不僅在概念上別出心裁，在音樂製作上更力求突破。姜濤將大膽結合中樂與西樂等不同風格的對立元素，透過重新編排進行融合，實踐音樂上的「水火共融」。他闡釋道：「水與火看似無法相容，但就像太極中的陰陽，相剋卻又雙生。」姜濤直言這個世界很多事物都存在著對立統一的奧妙，希望透過音樂將這份感悟呈現給大家。