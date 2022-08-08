娛樂專訪｜廖子妤捱出成績 回顧10年苦與樂

廖子妤（Fish）在21歲時從馬來西亞隻身來港，發展滿10年，今年終於憑電影《梅艷芳》中的梅愛芳奪得第40屆香港金像獎最佳女配角，不僅獲香港影迷認同，而且還工作量大增，總算是苦盡甘來。

回想10年來，Fish表示：「都好多唔開心嘅時候，可能係人逢喜事精神爽，又或者最近比較順，都會想起以前辛苦時，又會覺得，如果這是一個使我成長嘅必經路程，又make sense，都已經過去。」Fish來港時人生路不熟，經歷過很多失意的時候，她最初只接拍一些平面時裝照，收入與積蓄有限，所以當時為自己定下只留港半年，若沒有任何起色便會放棄返回家鄉，慶幸她卻成功接下第一部電影《末日派對》，正式展開其在港的演藝事業：「你冇辦法喺呢度玩，冇辦法食你鍾意嘅嘢，只可以用最窮但又最有趣嘅方法去睇香港，以前我好鍾意搭電車。」

欲離開之際 成功接拍第一部戲

Fish當年在港生活艱難，最難捱的日子曾沒有錢睇醫生，又試過只得20元食足三日，每個月支付生活費及屋租，她說：「每個月做完之後，可能賺得$5,500，當中$5,200要還公司，只剩得300蚊，錢賺得不多，又辛苦、又賺不到錢，心想是否要離開之時，卻面試成功接下第一部戲，所以成日都覺得係香港揀咗我。」重提窮到不敢求醫，Fish即不禁大嘆：「我覺得太蠢，宜家諗番，其實當時已經有Working Visa，我去公立醫院診症唔會好貴，係要排，但未到會睇唔到醫生，係蠢咗！」32歲的Fish奪下人生首個金像獎，她很感恩自己的工作未有間斷，問到得獎後最想如何獎勵自己，她笑言：「我嘅慶祝係想瞓夠兩日，但都未有呢個時間，好好彩！」

與黃子華合作：好多謝佢係個咁好嘅佢

在香港有苦有樂，數到開心事，除了終有回報外，Fish透露就是能夠見到自己偶像黃子華，早前還可以一同合演電影《毒舌大狀》，她說：「好彩，係冇變差，係更加鍾意，好冒險嘛，可能會太接近而冇咗個偶像，又冇喎，仲要鍾意多咗添！好好彩，好多謝佢係個咁好嘅佢。」其實，Fish在港發展犧牲了跟父母相處的時間，去年12月她為改編自馬尼拉人質事件的電影《槍口下_823人質事件》曾返馬拉，雖然亦有順道探媽咪，但當時爸爸卻去了印尼開工，大嘆已超過四年未有父女團聚。