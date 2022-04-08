娛樂專訪｜Edan視「Jerson」為訴心事兄弟 保持爵安初心：心越急越煩問題越難拆

MIRROR成員Edan(呂爵安)告別新人年，今年由自彈自唱情歌王子變身為跳唱rapper，在愚人節推出首支個人跳唱作品《Elevator》，並應節地炮製連環惡作劇，雖則呃晒逾萬位等待MV首播的「爵屎」(粉絲暱稱)，但憑著獨有的親和力，以及滿載驚喜的新作，已教萬千爵屎嬲唔落，MV上架不足7日已破200萬點擊。新歌以搭𨋢喻人生，歌詞「心越急越煩問題越難拆/若是預期沒用/就輕鬆過好嗎」，既是Edan的處世之道，大概也適用於疫情下的香港市民。
為咬字跳舞下苦功
去年主打抒情曲風，踏入單飛第二年，Edan不諱言， 收到大家渴望他嘗試新曲風的意見，若繼續悲情路線，連自己也嫌悶，故決定跳出舒適圈，首度挑戰個人跳唱和rap，將來MIRROR演唱會，好讓觀眾看到不一樣的表演。Edan雖是男團成員，但自問不擅長跳唱，故找來大學時已教他跳舞的師傅肥仔(梁業)@ERROR，為他度身訂造編舞，「始終自己不是dancer出身，跳舞根基不算很札實，所以肥仔也額外幫我練舞。」雖有肥仔這支「定驚神針」，Edan絕不會翹埋雙手，創意十足的他親自設計《Elevator》的招牌動作，讓男女老幼也可唱住做。
編舞練習之外，rap是另一難關。去年由黃偉文包辦填詞，新歌則由T-Rexx操刀，Edan解釋，「我們曾在《突如其來的心跳感覺》合作，T-Rexx本身也是rapper，填過不少跳唱快歌。」曾被指咬字不清多懶音，Edan在經理人花姐(黃慧君)督促下每日讀報「交功課」，要rap得型當然需下苦功，Edan不敢怠慢，「今次特別緊張，預備和製作時間也比以前長，擔心做得不夠好。」新歌兩日內已衝破100萬點擊，Edan獲讚咬字大有進步，大可放下心頭大石。
爵安初心 按部就班
新歌走輕鬆、歡樂路線，以乘搭升降機比喻不能預測的人生，Edan表示，「搭𨋢可能因企滿人，入唔到去，即使塞到入𨋢，都唔知到底停幾多層，充滿很多未知數和意外，就像人生有很多難以控制的事。」歌曲略帶搞笑成分又具Edan特色，當E先生遭遇連環不幸，惟有盡力做好手上無法換的牌，若自覺活著過得不好，不如轉換心態take it easy，Edan特別喜歡「越急越煩問題越難拆」這句歌詞，既然心急煩躁亦無助解決問題，何不從容面對？「正如我初出道，都是抱著慢慢來的心態，只要做好本分，總有一天等到屬於自己的機會，很想帶這信息給大家。」從2018年《全民造星》半隱形的十強，到翌年在《MIRROR GO》、《娛樂風雲》、《造星II》等爆發綜藝感，即使被視為「陪襯」都保持「爵安初心」，連花姐也說Edan今日的成績全是他努力的成果。
自爆收DM變「忟憎安」
Edan自言甚少為事業發展而焦急，即使疫情令《季前賽》停拍、賀歲片《闔家辣》未定映期，他仍保持平常心，「近日疫情就像搭𨋢遇到意外事情，都是無法控制，即使你焦急忟憎亦於事無補，倒不如調整心態，可能疫情後重開戲院，大家更想去睇戲。」不過，向來脾氣好的Edan自爆也會被觸動神經，「當我遇到無理或不合邏輯的事，就好易忟憎，或者收到一些不明所以的DM，聽咗傳聞就來質問我為何傷害某些人，因為唔係實情，試過好忟憎想立刻反駁，我不回應就像默認，但又知不適宜回應。」當「忟憎安」蠢蠢欲動，Edan就會跟自己說：『冷靜點，唔應該理這些言論』，以免因煩躁做錯事而後悔。
有種互mean互撐叫 「Jerdanson 」
新歌MV的客串嘉賓，睇到爵屎嘩嘩嘩聲，包括與Edan主持《臺灣文西Only You》的家英哥演的士司機、《考有Feel》的「正印」小儀演流血新娘、《闔家辣》導演鄭晉軒(Coba)演外賣仔，度身訂造又配合劇情。最令粉絲欣喜若狂，必然是MIRROR兩兄弟Anson Lo(盧瀚霆)和Jer(柳應廷)演維修工人，原來「Jerdanson」同框搭𨋢，是MV導演Sheng和Maggie的主意，導演要找外形不似維修工人的鏡仔，演最阻頭阻勢的工人，不過Edan就抵死地指Jer演工人最入型入格。
「Jerdan」互mean是常識，兩人識於微時，Edan為Jer《造星》復活狂喜，Jer曾因Edan小組在《造星II》被淘汰而爆喊；Edan與教主默契超然，「Danson」CP慶幸能在《大叔的愛》拍住上。Edan坦言視兩位為訴心事的兄弟，「若有甚麼不如意、困難或需要別人意見時，都會問他們， 我是個很有自己想法的人，尤其對事情的好壞判斷，當需要別人意見去做客觀判斷，就會找他們，他們的意見我都放在心，有一定份量。例如揀歌出solo，很多時覺得首歌幾好聽，但又不敢肯定，所以都會問意見，他們的回應能給我信心，讓我做決定前有較全面的想法。」