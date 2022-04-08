娛樂專訪｜Edan視「Jerson」為訴心事兄弟 保持爵安初心：心越急越煩問題越難拆

MIRROR成員Edan(呂爵安)告別新人年，今年由自彈自唱情歌王子變身為跳唱rapper，在愚人節推出首支個人跳唱作品《Elevator》，並應節地炮製連環惡作劇，雖則呃晒逾萬位等待MV首播的「爵屎」(粉絲暱稱)，但憑著獨有的親和力，以及滿載驚喜的新作，已教萬千爵屎嬲唔落，MV上架不足7日已破200萬點擊。新歌以搭𨋢喻人生，歌詞「心越急越煩問題越難拆/若是預期沒用/就輕鬆過好嗎」，既是Edan的處世之道，大概也適用於疫情下的香港市民。

為咬字跳舞下苦功 去年主打抒情曲風，踏入單飛第二年，Edan不諱言， 收到大家渴望他嘗試新曲風的意見，若繼續悲情路線，連自己也嫌悶，故決定跳出舒適圈，首度挑戰個人跳唱和rap，將來MIRROR演唱會，好讓觀眾看到不一樣的表演。Edan雖是男團成員，但自問不擅長跳唱，故找來大學時已教他跳舞的師傅肥仔(梁業)@ERROR，為他度身訂造編舞，「始終自己不是dancer出身，跳舞根基不算很札實，所以肥仔也額外幫我練舞。」雖有肥仔這支「定驚神針」，Edan絕不會翹埋雙手，創意十足的他親自設計《Elevator》的招牌動作，讓男女老幼也可唱住做。 編舞練習之外，rap是另一難關。去年由黃偉文包辦填詞，新歌則由T-Rexx操刀，Edan解釋，「我們曾在《突如其來的心跳感覺》合作，T-Rexx本身也是rapper，填過不少跳唱快歌。」曾被指咬字不清多懶音，Edan在經理人花姐(黃慧君)督促下每日讀報「交功課」，要rap得型當然需下苦功，Edan不敢怠慢，「今次特別緊張，預備和製作時間也比以前長，擔心做得不夠好。」新歌兩日內已衝破100萬點擊，Edan獲讚咬字大有進步，大可放下心頭大石。

爵安初心 按部就班 新歌走輕鬆、歡樂路線，以乘搭升降機比喻不能預測的人生，Edan表示，「搭𨋢可能因企滿人，入唔到去，即使塞到入𨋢，都唔知到底停幾多層，充滿很多未知數和意外，就像人生有很多難以控制的事。」歌曲略帶搞笑成分又具Edan特色，當E先生遭遇連環不幸，惟有盡力做好手上無法換的牌，若自覺活著過得不好，不如轉換心態take it easy，Edan特別喜歡「越急越煩問題越難拆」這句歌詞，既然心急煩躁亦無助解決問題，何不從容面對？「正如我初出道，都是抱著慢慢來的心態，只要做好本分，總有一天等到屬於自己的機會，很想帶這信息給大家。」從2018年《全民造星》半隱形的十強，到翌年在《MIRROR GO》、《娛樂風雲》、《造星II》等爆發綜藝感，即使被視為「陪襯」都保持「爵安初心」，連花姐也說Edan今日的成績全是他努力的成果。 自爆收DM變「忟憎安」 Edan自言甚少為事業發展而焦急，即使疫情令《季前賽》停拍、賀歲片《闔家辣》未定映期，他仍保持平常心，「近日疫情就像搭𨋢遇到意外事情，都是無法控制，即使你焦急忟憎亦於事無補，倒不如調整心態，可能疫情後重開戲院，大家更想去睇戲。」不過，向來脾氣好的Edan自爆也會被觸動神經，「當我遇到無理或不合邏輯的事，就好易忟憎，或者收到一些不明所以的DM，聽咗傳聞就來質問我為何傷害某些人，因為唔係實情，試過好忟憎想立刻反駁，我不回應就像默認，但又知不適宜回應。」當「忟憎安」蠢蠢欲動，Edan就會跟自己說：『冷靜點，唔應該理這些言論』，以免因煩躁做錯事而後悔。