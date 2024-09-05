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娛樂
2024-09-05 14:49:12

子瑜solo作品《abouTZU》親自製作填詞 展現有別TWICE一面

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子瑜solo作品《abouTZU》親自製作填詞 展現有別TWICE一面

子瑜solo作品《abouTZU》親自製作填詞 展現有別TWICE一面

韓國女團TWICE的台籍成員周子瑜(Tzuyu)，今日於首爾松坡區樂天世界酒店舉行了紀念其個人首張專輯《abouTZU》的發布會。子瑜是繼娜璉、志效後，第3TWICE成員推出個人作品，對於作為獨唱歌手，子瑜說：「身為TWICE的成員，我得到成員和fans們的許多愛，所以我很感激大家，對於能夠發行個人專輯，絕對是一個寶貴的機會，所以我會努力準備，展示這張專輯裡的音樂，還有我不同的一面。」

專輯名稱《abouTZU》，是來自英文「about」和「Tzuyu」組合而成，作品反映「關於子瑜的一切」。主打歌《Run Away》包含的信息，就是：「當你在漫長的等待後，開始付出真心時，你所有愛將會以一種前所未見過的方式傾瀉而出。除了《Run Away》外，其他歌曲還有男團BTOB 成員Peniel協力的《Heartbreak In Heaven》、pH-1協力的《Lazy Baby》外，還包括《Losting Sleep》、《One Love》、《Fly》等共6首歌曲。

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子瑜首張個人專輯《abouTZU》，明日凌晨正式上架。 子瑜盛世美貌出席發布會。 作為TWICE第三位推出solo作品，子瑜全力為專輯準備。

韓國女團TWICE的台籍成員周子瑜(Tzuyu)，今日於首爾松坡區樂天世界酒店舉行了紀念其個人首張專輯《abouTZU》的發布會。子瑜是繼娜璉、志效後，第3TWICE成員推出個人作品，對於作為獨唱歌手，子瑜說：「身為TWICE的成員，我得到成員和fans們的許多愛，所以我很感激大家，對於能夠發行個人專輯，絕對是一個寶貴的機會，所以我會努力準備，展示這張專輯裡的音樂，還有我不同的一面。」

專輯名稱《abouTZU》，是來自英文「about」和「Tzuyu」組合而成，作品反映「關於子瑜的一切」。主打歌《Run Away》包含的信息，就是：「當你在漫長的等待後，開始付出真心時，你所有愛將會以一種前所未見過的方式傾瀉而出。除了《Run Away》外，其他歌曲還有男團BTOB 成員Peniel協力的《Heartbreak In Heaven》、pH-1協力的《Lazy Baby》外，還包括《Losting Sleep》、《One Love》、《Fly》等共6首歌曲。

為了展示最真實一面，部份歌曲子瑜自己填詞。 子瑜首張個人專輯《abouTZU》，明日凌晨正式上架。 子瑜盛世美貌出席發布會。 作為TWICE第三位推出solo作品，子瑜全力為專輯準備。

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