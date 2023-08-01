孔升妍電台宣傳新劇 稱TWICE定延來訪家中時 要求妹妹執屋打掃

韓國女演員孔升妍(本名俞昇延)，今日為宣傳SBS電視劇《災後調查日誌2》，特別到電台接受崔化精主持的節目《Power Time》訪問。孔升妍談到自己在演藝圈的生涯，以及演技的提高，她謙虛的表示還有很多需要學習和提高的地方，但自信地說自己會繼續努力，成為更好的演員。

孔升妍自讚樣貌靚 妹妹定延性格好

升妍的妹妹是女團TWICE的成員定延，崔化精與她談到定延的外貌時，升妍自信的說：「我認為我更漂亮。我與定延的外貌看起來有點不同，但我喜歡定延的性格。」升妍又說，她是家中的老大，定延最細，中間有一個做普通工作的弟弟，「弟弟就像我和定延的結合體，非常靚仔。」

誇讚過後，升妍笑說：「我和弟弟妹妹們年齡差距1歲和3歲的。小時候，我對他們非常管束，有時甚至命令他們。所以當他們來到我家時，他們會幫手打掃衛生。」