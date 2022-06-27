孖Dee姐出席活動 柯煒林爭金像獎自言輸人唔輸陣

柯煒林（Will）孖「Dee姐」陳海寧(Isabelle）今日到尖沙咀現身時尚鞋履手袋品牌CHARLES & KEITH活動，原本一同出席的魏浚笙（Jeffrey）因曾與新冠肺炎確診者接觸，故臨時缺席今次活動。



Will跟Isabelle相識8年，今日是兩人首次一同出席公開活動，而Will憑《濁水漂流》角色「木仔」在「第40屆香港電影金像獎」獲得雙提名，入圍最佳男配角及最佳新演員，問到可有信心奪獎？他表示：「有信心，輸人唔輸陣，有份入圍真的與有榮焉。我覺得每個入圍角逐最佳新演員都有值得攞獎原因，王丹妮在《梅艷芳》中演到梅姐嘅神韻、《媽媽的神奇小子》的馮皓揚同梁仲恆，演到蘇樺偉不同時期面對嘅困難，《殺出個黃昏》嘅鍾雪瑩面對一班大前輩都唔怯場，至於自己就勝在用眼神交代對白。」Will透露剛執導完一部以現在香港社會為題材的網劇，找來Isabelle合作，問到Will的導演功力如何，Isabelle笑說：「見到靚仔導演已經神魂顛倒，被佢嘅美貌吸引。一齊合作好開心，好合拍。」似乎合作相當愉快。