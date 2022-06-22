孖Edan開live互騷底褲 古巨基著呂爵安練好假音

古巨基與呂爵安(Edan) 合唱《飄流教室》，二人於晚上開live大談合作過程，期間不時聽到Kuson大叫，去到尾段更分享大家年代打機的文化。不過，最搞笑莫過於在直播開始不久，二人互相騷出各其的內褲，令網民笑過不停。 基仔表示自己很小開live，而過去見到大家直播時只見到上半身，好奇Edan下半身穿甚麼。Edan表示自己今日放假關係，甚麼打扮都沒有，但仍隆重其事今次開live，於是換了一條長褲，更應基仔要求拿出一條孖煙囪，Edan亦邀請基仔騷出下半身，但基仔就不慎露出底褲邊，非常搞笑。

讚Edan唱假音好聽 他們表示此歌於1月已錄好，但因為撞正疫情令MV拍攝延後。Edan表示在拍攝MIRROR的《12》MV時，花姐向他表示基仔有意找他合唱，Edan提起當時收到基仔給了一張歌單選歌，一直糾結在《心跳回憶》及《飄流教室》，最後覺得《飄流教室》比較合適自己，基仔表示當時已Edan會選這首歌。 及後Edan提到錄音的過程，坦言自己唱功不佳，不敢在唱腔上太造作或投放太多情感。基仔大讚對方唱假音好好聽，覺得他可以好好在這個方向鑽研，「我同舒文講，你一開口嗰段，近乎清唱嗰段係完全無問題！可能你有演戲，同你講一啲表情上，唱歌係要用聲音演出感情，所以俾一啲方向你，你可能都多演戲經驗就好快做到！」Edan稱沒想到兩人的聲音很夾，更有朋友稱搞不清二人的聲音。基仔表示自己有份參與混音的部份，又笑言Edan可以做他的幕後代唱。