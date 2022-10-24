季前賽｜Stanley爆姜濤「屎波」 陳卓賢角色大有乾坤

ViuTV原創劇《季前賽》今日播出，導演袁劍偉、MIRROR成員姜濤、陳卓賢(Ian)、呂爵安(Edan)及邱士縉(Stanley)，加上張繼聰、陳安立、童愛玲、蔡穎恩及黃定謙等於劇集開播前齊齊開live。 導演袁劍偉負責主持直播，他先邀請眾人逐一分享心情，輪到MIRROR發言時，姜濤推給Edan再推給Ian，到最後由Stanley代表分享感受，Stanley表示很開心與張繼聰等合作，期間Edan插咀說︰「李白！劇接劇有咩感覺呀！之前做老師，依家又……」Stanley見狀便謂︰「你咪嘈啦，你講啦！」Edan笑說︰「我哋都榮幸可以同Stanley合作，哈哈！」Stanley表示今次拍攝過程大家都玩得好開心。姜濤亦表示不時懷念拍攝《季前賽》的時光，「可能係打波，又可以同MIRROR咁多人工作，嗰段日子係我最開心，係最掛住呢段日子。返工又可以打波，同朋友吹水又學到嘢！」

蔡穎恩苦笑年紀大要演阿媽 童愛玲在劇中扮演姜濤媽媽，她坦言很緊張，美中不足是未能與張繼聰有對手戲。陳安立指看回製作特輯，想起很多拍攝的美好時光。導演指不少人以為這套是偶像劇，大家以為只是賣樣，但大家都表現得很好，並點名讚MIRROR四子很好，認為今次是運動劇。由於早前指Ian的角色比較高傲，令人想起是反派，而導演就指黃定謙的角色才是劇中的大反派。 蔡穎恩提到自己讀書時也很愛看師兄打籃球，以為今次拍攝自己可以擔任經理人，但懷疑自己年紀大，所以演Stanley的太太。Stanley大讚對方是很好的對手，她成功演繹好媽媽的角色。

導演讚Ian演得好 導演袁劍偉之後著Ian分享有關於他的角色，Ian表示看完劇本之後不停與導演傾，認為其角色非常自我中心，很討厭，如何令大家知道他為何有這個性格。袁劍偉讚Ian的演繹很好，指大家可以見到Ian角色的轉化，並預告Ian為了一個男仔做了很好的事，但就大賣關子，著大家要留意劇情，認為Ian的故事線很好看。期間姜濤因應大家說話，用手指做出不同動作，導演一度以為他要求盡快講完，姜濤笑說︰「我為大家做手語！」當張繼聰提到在演藝學院打籃球的趣事，由於阿聰的說話太好笑，搞到導演、Ian及蔡穎恩笑過不停。 Stanley爆姜濤屎波 去到直播尾聲，姜濤表示怕劇集播出之後，人人都以為他很厲害，有點怕到街場打波。Stanley隨即說︰「劇集播出來就知你唔勁！」導演即笑說︰「都係中肯嘅！」其後因為MIRROR要拍攝關係，直播亦告結束。