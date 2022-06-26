孫慧雪新請工人戀愛大過天 詳列姐姐攞命N宗罪

孫慧雪昨日在網上出po求救，表示請來的工人姐姐放假玩至凌晨2點半多仍未回家，問網民可以怎樣辦，到最後她在網上透露對方喝至酩酊大醉，直到清晨6點幾才回家。阿雪於中午12時出po，表示自己洗完碗、餵完小朋友吃東西，在11點才叫醒姐姐，對方表示「我唔舒服咪唔返嚟囉！」於是決定炒掉對方。

首日失聯唔洗衫

阿雪其後寫下這位新來姐姐自報到以來發生的事，不少網民大讚「經典」，就連吳若希亦建議她向入境處匯報事件，將她列入黑名單。她表示姐姐初來報到當天失去聯絡，對方事後表示因為有前僱主和她舉行farewell派對而失蹤。姐姐上班之後，阿雪發現家中的洗衣籃滿瀉，問對方是否不會用洗衣機的時候，對方跟她說︰「我識呀，已經幫自己洗咗幾機衫。」然後她才發現家中掛的衣物全屬姐姐。

提早收工放假玩至夜晚11點

這位姐姐向阿雪要求每晚要有自己的「me time」做運動，她說︰「唔緊要，但係佢晚晚一早就自己收工，唔會再幫手，然後攞瑜伽蓆，換晒full set運動衫，做瑜珈！跟住又係洗自己啲做完運動嘅full set運動衫唔係我哋啲衫⋯⋯」她又提到姐姐在面試時，表示自己很內向，只會躲在家中，除非有緊要事才外出，下午兩、三點便回家，沒想到對方在首個放假日玩至晚上11時，最後對方更表示「我鍾意匿喺男朋友屋企，可能我幫慣外國人做嘢囉，同你地style唔同。」