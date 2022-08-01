宋康昊李炳憲雙影帝攜手 《緊急迫降》花60日搭建真機艙 360度旋轉拍攝

10年前的構思，如今看來相當應景。宋康昊日前在韓國出席宣傳活動時表示，最初籌拍《緊急迫降》時，還沒有新冠肺炎，但已深被電影主題打動，「今次與其他災難片不同，成熟而平淡地講述眾多人走出災難的故事，希望觀眾能夠感受到人生的珍貴價值，重新領悟到如何看待自己和身邊的人。」為了真實呈現機艙的內貌，導演韓在林找上荷李活級數的公司合作，訂製了一架真正的飛機，美術組按照韓國的情況進行裝飾，足足花了60日才完成漫長的搭建戲裡的「波音777機艙」。一眾演員需要跨越地心吸力演戲的障礙，在直徑7米、長約12米的「機艙」裡，應付360度全方位的拍攝， 演副機長的金南佶更接受真實的飛行訓練，務求呈獻最真實的「迫降」體驗。