宋康昊李炳憲雙影帝攜手 《緊急迫降》花60日搭建真機艙 360度旋轉拍攝

由出爐康城影帝宋康昊、李炳憲、康城影后全度妍合演的韓國災難電影《緊急迫降》，以生化病毒作恐襲武器，雖是大鐘奬導演韓在林構思10年的故事，卻微妙地與持續逾3年的疫情呼應，加上花兩個月搭建1:1比例的機艙，一眾演員更要應付360度旋轉全方位拍攝，真實感爆燈。電影將於8月4日緊貼韓國在香港上映。
《緊急迫降》講述資深警探具仁浩隊長(宋康昊飾)收到一宗飛機恐怖襲擊的情報，調查發現疑犯柳鎮錫(任時完飾)早已秘密登機，並於3萬呎高空的機艙散播生化病毒，機上有男女老幼乘客，包括隊長的妻子、患有飛機恐懼症的暖心爸爸朴在赫(李炳憲飾)等。被困機艙的150名乘客慘變生化炸彈，面臨燃料耗盡，又苦無疫毒，到底讓飛機降落施展救援，或是在空中擊落以遏止病毒散傳？
10年前的構思，如今看來相當應景。宋康昊日前在韓國出席宣傳活動時表示，最初籌拍《緊急迫降》時，還沒有新冠肺炎，但已深被電影主題打動，「今次與其他災難片不同，成熟而平淡地講述眾多人走出災難的故事，希望觀眾能夠感受到人生的珍貴價值，重新領悟到如何看待自己和身邊的人。」為了真實呈現機艙的內貌，導演韓在林找上荷李活級數的公司合作，訂製了一架真正的飛機，美術組按照韓國的情況進行裝飾，足足花了60日才完成漫長的搭建戲裡的「波音777機艙」。一眾演員需要跨越地心吸力演戲的障礙，在直徑7米、長約12米的「機艙」裡，應付360度全方位的拍攝， 演副機長的金南佶更接受真實的飛行訓練，務求呈獻最真實的「迫降」體驗。