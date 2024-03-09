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娛樂
2024-03-09 20:39:17

宮澤冰魚Mario Maurer劉冠廷來港 聯同柯煒林現身銅鑼灣見粉絲

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宮澤冰魚Mario Maurer劉冠廷來港 聯同柯煒林現身銅鑼灣見粉絲

馬里奧毛瑞爾、宮澤冰魚、劉冠廷、柯煒林以青年大使身份今晚出席《第十七屆亞洲電影大獎》見面會活動。

馬里奧毛瑞爾 (Mario Maurer)、宮澤冰魚、劉冠廷、柯煒林(Will)以青年大使身份今晚出席《第十七屆亞洲電影大獎》見面會活動，吸引大批粉絲到場支持。

四地型男甫出場即引起一陣尖叫聲，Mario與宮澤冰魚分別以英文自我介紹，冰魚再獲主持要求以日文打招呼，即贏得熱誠歡呼聲，輪到台灣男星劉冠廷時，他以廣東話：「我係劉冠廷！」此時Will卻整蠱旁邊的劉冠廷，教他講「我好靚仔」，引得全場大笑。早前宣布將做老竇的宮澤冰魚，透露今次已第三次來港，第一次時只得兩歲，今次則逗留時間較多，應該有時間周圍觀光。

馬里奧毛瑞爾 (Mario Maurer) 宮澤冰魚 劉冠廷 柯煒林(Will)

Mario表示下星期會再來香港，曾拍港產片的他，下次有機會最想跟劉德華合作，因為對方是他最喜歡的演員。至於快將做爸爸的劉冠廷，獲全場掌聲祝賀，他對於擔任青年大使，坦言很開心又榮幸，可以跟多位年青優秀演員同框，他自言睇香港電影長大，所以今次參與盛會很緊張，不想拖垮大家，劉冠廷又透露早前在馬來西亞拍戲，因為見到古天樂，以前睇電視才可以見到對方。

Will身為香港代表，他表示最想向大家介紹位於堅尼地城的高先電影院，又近海邊可以到附近逛逛。談到可有角色想挑戰，Will表示在台灣拍了兩部電影，下年開始於當地上映，除了拍香港電影外，也有參與其他地區作品，笑謂無負大使之名。活動上，四位男神請幸運粉絲上台玩遊戲，最後更為粉絲送親筆，場面熱鬧。

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馬里奧毛瑞爾、宮澤冰魚、劉冠廷、柯煒林出席見面會活動，吸引大批粉絲到場支持。 四地型男請幸運粉絲上台玩遊戲。 四地型男請幸運粉絲上台玩遊戲。 四地型男請幸運粉絲上台玩遊戲。 最後更為粉絲送親筆，場面熱鬧。
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