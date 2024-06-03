家族榮耀之繼承者｜三好金鈴隔空合體 佘詩曼出席慶功宴驚喜辦生日會

電視劇《家族榮耀之繼承者》上月中登陸無綫電視翡翠台，開播首集收視火速報捷，更一直穩坐內地熱搜平台港劇第一位。劇集以豪門家族為題材，每個角色都各懷鬼胎，並周旋於家族爭鬥之中，演員陣容鼎盛，劇力萬鈞。日前寰亞電視節目製作（香港）有限公司董事總經理暨總監製梁家樹、寰亞電視製作（香港）有限公司行政總裁暨監製陳德修、監製暨導演蔡晶盛和導演陳新俠，與一眾演員佘詩曼、林峯、黃浩然、羅子溢、梁靖琪、陳靜、劉江、余安安、張鳳妮、龔慈恩、程可為、梁諾妍和艾威等舉行慶功宴。林峯為電影《九龍城寨之圍城》謝票後，帶埋「十二少」胡子彤趕到，林峯捧着粉紅色大蛋糕現身，全場大合唱生日歌，壽星女佘詩曼非常驚喜，之後合十許願後吹洋燭，安安姐、張鳳妮、Toby等上前擁抱送上祝福。

緊張三角關係發展 開席前，梁家樹感謝台前幕後努力，他說：「每次埋位開工，睇到大家付出嘅努力，同埋合作精神令我好感動。至於成績，喺咁強嘅陣容之下，梗係好好啦！」全場拍掌歡呼。劇中阿佘、林峯和黃浩然三角愛情關係，令人看得牙癢癢。最新劇情講到阿佘坐冤獄，她說：「雖然坐監，但有兩位護花使者喺我身邊，其實都幾幸福。」戲中飾演阿佘追求者、富二代「Rio」的黃浩然笑說：「我記得，好似一出獄即刻又搵我借錢啦！」三人哈哈大笑。 周旋兩位型男之間，觀眾都替阿佘頭痛，黃浩然說：「我老婆都有追劇，佢話梗係揀我，唔通揀阿峯咩？」林峯贊成：「我都係咁揀！」阿佘問：「唔係問你老婆，係問你本人點揀？」他說：「咁梗係揀我啦！」阿峯和議：「我老婆都係咁講！」他們笑指浩然劇中角色對阿佘非常豪爽，取笑他是提款機。浩然說：「不過，如果我係阿佘，我會揀『高浚』（林峯飾），愛情係冇原因。」阿佘強調他們這三角愛情線發展非常緊張，網民熱議她在愛情與麵包中如何取捨。

羅子溢咀到跪玻璃 《家族榮耀之繼承者》開播踏入第四周，浩然透露劇情將與阿佘講金又講心，他說：「嚟緊『Rio』終於唔使淨係同『皓兒』講錢，佢將有一場好情深嘅表白，好好睇。」林峯亦透露「高浚」將面臨重大危機，他說：「之後『高浚』都幾慘，將經歷一啲大事，亦牽涉到丘家。其實『高浚』都幾孤獨，好彩嗰段時候『皓兒』有喺身邊陪伴。」黃浩然不是味兒，說：「扮可憐！」至於阿佘能否爭取家業繼承權，觀眾引頸以待。 另一邊廂，羅子溢、陳靜（DaDa）和梁靖琪（Toby）自言是劇中「動作擔當」，羅子溢自爆網上新封號「丘家唯一男孫」令他啼笑皆非，劇中飾演妹妹的Toby說：「我以為你叫『渣男』！」又說：「我喺劇中好多動作戲，落水、跑沙灘、俾人打，女仔之中我算係俾人打得最多。」身旁的DaDa大讚Toby後空翻跌落海一幕，Toby扁嘴並指住子溢說：「你知唔知有人笑得好開心㗎！我一路游緊水，一路有人哈哈哈哈，有片為證㗎！」子溢忍笑並說：「我驚你有事呀！」Toby透露其角色隨劇情走向令人心酸，說：「哎呀，好傷心㗎！有幾場戲都好深刻，我同嘉良哥（羅嘉良）、我同我阿哥啦！（她指住子溢）佢好衰，呢個丘家唯一男孫，睇完大家會更加憎佢，好衰呀！」子溢坦言劇中角色步入魔化，更稱：「我開始真正出手，將會又多幾個人受害，連我自己都害埋我自己，大家睇到最尾會好爽！」其實子溢劇中最艷福無邊，先後與梁諾妍和王敏奕等靚女有親密場面，他說：「我係愛情動作組，嘻嘻，有啲經驗咁啦！令對手舒服啲，冇乜戒心，可以放鬆，不過我都有俾人打。」有否與老婆楊茜堯一齊睇？他笑說：「呢啲時候梗係走啦！啱啱嗰段時間幫小朋友沖涼，其實我有俾啲短片佢睇，佢睇完都『咦～』！」Toby落井下石，說：「係咪冇得入門口？」子溢笑說：「我膝頭哥損晒，仲未好返！」早前阿佘和和林峯網上直播時，將子溢與王敏奕劇中激咀場面給楊茜堯看，楊茜堯立即大叫，笑言要子溢回家跪玻璃！