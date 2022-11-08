容祖兒結束大馬個唱 提早飛抵加拿大睇BLACKPINK

祖兒在第一站馬來西亞，獲媽咪陪同出發，祖兒表示好耐冇同媽咪出遊，所以未上雲頂演出前，兩人就於吉隆坡走走，品嚐美食，她稱：「諗住咁耐冇去，都未必有人認得我啦，點知最後結果係，冇人唔認得我。哈哈..我係咪好傻？」雲頂開唱，觀眾的熱情也令祖兒感動萬分，最後不禁眼濕濕，她於台上跟大家說，「終於來到馬來西亞！好開心！期待咗好耐啦呢一日！有冇場觀眾，2020年3月21號本來要來？等到今日？」全場舉手歡呼，祖兒又謂，一個月前為巡迴開始排舞，運動修身，彈琴練歌，所有回憶都返晒來，其實疫情這些日子，每當夜欄人靜，孤單寂寞時，她都是靠過去的回憶，由於觀眾反應太熱烈，安歌又安歌，最後祖兒唱多了三首歌才完場，她坦言舞台真的是一個讓她極速叉電的地方，上台後整個人都充滿力量：「我有時會覺得自己，落台後就一無是處。我真係好需要舞台，掌聲同大家鼓勵，第一場觀眾已經令我充滿力量，歡呼聲燈海感覺返晒來，重即刻有力量開始同演唱會總監馮貽柏研究新騷啦！」離開馬來西亞後，容祖兒提早飛抵下一站加拿大，還趕及欣賞韓國當紅女團BLACKPINK在加拿大海明頓舉行的演唱會，之後便為自己在溫哥華的個唱作準備。