容祖兒Eternity演唱會｜12場個唱開鑼 未有吝嗇「洗衫板」玩百變形象

樂壇天后容祖兒再度展開澳門個唱《容祖兒Eternity演唱會2024》，於7月至8月周末在新濠綜藝館共開騷12場。容祖兒為了讓歌迷走進她的夢幻音樂世界，今次第二季特意與團隊為每個章節編排了不同的歌單以及舞台效果，令歌迷投入到演唱會氛圍當中。

首場個唱昨晚於澳門舉行，演唱會開場時，祖兒穿上華麗的翅膀激情獻唱《一種永遠》，瞬間震懾全場歌迷的視線。其後接連獻唱了多首金曲包括《最後的茱麗葉》、《東京人壽》、《桃色冒險》，炒熱全場氣氛。其後祖兒帶領Dancers進入快歌環節，大展精湛舞技，接着再熱唱《Pretty Crazy》、《隆重登場》等勁歌把全場氣氛推到高峰。愛錫歌迷的祖兒更在演唱會送上驚喜，深情演繹最新單曲《九秒九》，令歌迷尖叫不斷，當唱到代表作《心淡》，更引發全場大合唱。最後，祖兒以多首風靡亞洲的抒情金曲串燒歌《身驕肉貴》、《出賣》、《連續劇》、《續集》等結束昨晚的夢幻演出。祖兒全晚大玩性感造型，一如她所指今次歌衫沒有吝嗇其「洗衫板」，並以百變形象加上閃爆燈光效果，極盡視聽之娛。