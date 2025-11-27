寇鴻萍罕談獄中生活 靠信仰走過幽谷

1982年港姐季軍寇鴻萍（Isabella）日前到新城廣播接受訪問。於2022年因逃稅罪成被判囚九個月的Isabella，在訪問中罕有分享她在獄中的生活，又剖白了成為階下囚的內心衝擊，最後靠信仰走過幽谷。回想聽到判決結果的當下，Isabella的第一反應是晴天霹靂與難以接受，內心充滿了「點解係我」的疑問，她坦言對獄中生活感到恐懼，這種印象主要來自電影情節的描繪，從法庭被押送至監獄的途中，她不斷祈禱：「神呀，如果我承受唔到，你接我走啦！」堅守這個信心依靠神，結果出乎她意料，她真的能夠承受這一切。

大談獄中生活點滴 獄中生活作息極度規律，早上6時15分起床，晚上10時45分關電視就寢，與來自不同背景、國籍的獄友相處中，Isabella學會放下自己，將這段時期視為一個「新的小社會」，重新學習與人交往。她說：「由好似發夢咁入咗去，喺車上同神祈禱後就接受咗，唔使化粧、唔使染髮、唔使諗著咩衫都唔錯，又有制服著；我哋係叫大家個名，唔係睇戲咁叫號碼，我係『萍姐』。」 談到獄中的環境，Isabella形容相當整潔，由於疫情關係，她在六至七人房間需要自行清潔，每週進行一次使用強效消毒水的大清潔，就連蟑螂都在欄杆外「反肚」，她說：「啲曱甴完全入唔到嚟，因為成間房都係消毒藥水味；廁所我哋都抹得好乾淨，講到明有一滴水都要抹。」