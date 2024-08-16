射鵰英雄傳之鐵血丹心｜梅超風靚過黃蓉　網民呻金庸改編劇做到厭

TVB外購劇《射鵰英雄傳之鐵血丹心》演員包括此沙、包上恩、王弘毅、黃羿、周一圍、高偉光、何潤東、明道、孟子義等等。不過，有網民睇完覺得劇集拍得好唔掂，而且認為女主角包上恩個樣唔討好，反而女配角孟子義因靚樣廣受讚賞，更被封成「最美梅超風」。
不如睇返龍虎門漫畫啦
《射鵰英雄傳之鐵血丹心》劇情講述於南宋時期郭、楊兩家慘遭滅門，郭家後人郭靖（此沙飾）流亡大漠成長，一次機會下得到「江南七怪」傳授武藝，郭靖背負家仇闖入江湖，一路歷經奇情奇遇，並於一次下江南時偶遇嘅黃蓉（包上恩飾），喺黃蓉幫助下，成為國為民嘅俠之大者。另外，楊家後人楊康（王弘毅飾）將金人當作父親，甚至協助金人多次加害郭靖和黃蓉等武林中正義之士，又與生父楊鐵心義女穆念慈（黃羿飾）展開一段虐戀。
已故武俠文學泰斗金庸（查良鏞）嘅作品已曾多次被改編成唔同嘅電視劇及電影，網民認為《射鵰英雄傳之鐵血丹心》劇情節奏太快及改編得太多：「射雕神雕倚天呢啲真係做到厭，見到廣告都已經唔想睇」、「拍都拍到爛晒啦」、「只係睇到好嬲！改到七彩！」、「講堅，故事推進係快，快得緊要，變咗人物描繪相當薄弱，打係好睇，但不斷打，我不如睇返龍虎門漫畫啦」等等。
包上恩被指歪嘴
又有唔少網民覺得女主角包上恩唔夠靚：「包上恩歪嘴」、「黃蓉（包上恩飾）就爭啲」、「包上恩現代硬照還可，古裝反而遜色，而且說話時歪咀」、「單係哩張相女角已經換得」等等，而網民就覺得女配角孟子義更美，封其為「最美梅超風」。
28歲孟子義畢業於北京電影學院，當時就有「北影校花」之稱，曾於2017年版《射鵰英雄傳》中飾演穆念慈，獲封「最美穆念慈」；今次演出新版《射鵰英雄傳之鐵血丹心》梅超風，由於孟子義擁有超高顏值，有網民就話甘願死喺佢嘅絕技「九陰白骨爪」之下。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈