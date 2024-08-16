射鵰英雄傳之鐵血丹心｜梅超風靚過黃蓉　網民呻金庸改編劇做到厭

TVB外購劇《射鵰英雄傳之鐵血丹心》演員包括此沙、包上恩、王弘毅、黃羿、周一圍、高偉光、何潤東、明道、孟子義等等。不過，有網民睇完覺得劇集拍得好唔掂，而且認為女主角包上恩個樣唔討好，反而女配角孟子義因靚樣廣受讚賞，更被封成「最美梅超風」。

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《射鵰英雄傳之鐵血丹心》劇情講述於南宋時期郭、楊兩家慘遭滅門，郭家後人郭靖（此沙飾）流亡大漠成長，一次機會下得到「江南七怪」傳授武藝，郭靖背負家仇闖入江湖，一路歷經奇情奇遇，並於一次下江南時偶遇嘅黃蓉（包上恩飾），喺黃蓉幫助下，成為國為民嘅俠之大者。另外，楊家後人楊康（王弘毅飾）將金人當作父親，甚至協助金人多次加害郭靖和黃蓉等武林中正義之士，又與生父楊鐵心義女穆念慈（黃羿飾）展開一段虐戀。