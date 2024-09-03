專訪｜呂爵安Edan「戀愛腦」曾因失戀爆喊 陳凱詠JACE超理智讀書唔拍拖(有片)

MIRROR成員呂爵安(Edan)首度推出男女合唱情歌，與曾一起主持《激安百貨》的陳凱詠(JACE)合唱《漸漸我們》，如今再度碰頭合唱分手情歌，兩人大談中學戀事。向來理性的Edan自爆曾經「戀愛腦」，更因分手觸發淚腺；JACE則訓導主任上身，讀書年代訓斥同學拍拖浪費時間。兩人更預告仍有合唱計劃，籲大家密切留意。
難忘公開撩耳屎
不說不知，原來JACE與Edan告別《激安》後，僅靠社交平台虛擬接觸，雖然過去4年近乎零交流，原來JACE不時在Edan腦海出現，Edan直言對JACE的急智與應變能力，以及爽直作風印象深刻，早已想過找對方合唱，曾建議合作影視作品，終於因拉闊促成再次合作，JACE笑言，Edan的爛gag一點都沒進步，然後認真道，「雖仍是嬉皮笑臉，但內裡多了一份成熟和沉穩。」兩人經常互窒，但心底裡欣賞彼此的專業和認真，Edan續指JACE轉型做獨立歌手，絕不容易，「感覺她仍是樂天、好有條理、很清楚自己又有主見的女生，她好厲害，經過好多困難，仍努力追尋自己想做的事，這拼勁好值得欣賞，自問未必做到。」
回想當年主持直播節目，留下不少爆笑回憶，Edan笑言最瘋狂是公開示範「撩耳屎」，他憶述，「那時賣一個撩耳屎的產品，有鏡頭，我真係直播俾大家睇。」JACE印象深刻，高呼好驚好黐線，驚訝當年已時MIRROR成員的他零偶包，問道，「現在應該唔敢做？」早前掀起黑圖大戰的他毫不猶疑答道，「唔驚？邊個會無耳屎？可能事前會清一清，那時我都有事先check check，驚嚇親大家。」
演繹新歌「神默契」
由擔任主持變為合唱，兩人演繹新歌依然「神默契」， Edan表示歌詞既講述男女互不明白對方，男方事後才後悔，女方不想再聽解釋，錄音前亦沒特別商討，依循故事走向，各自唱出心聲。」
JACE表示最夭心夭肺的歌詞是「寧願先愛己/告別這絕地」，她認為，「當一段關係差到連對方完全不給予愛，就要愛自己，離開這絕望地方。」現實中她也算決斷，長痛不如短痛，「我是表面很決絕，但心底部的留戀就自己處理。」她坦言要花上至少一年處理情傷，「有時情緒留下的傷口，你以為沒事了，突然間一碰，原來還有事。」
愛情親情觸淚腺
Edan自言唱頭一句：「仍然留意妳/神情悲喜/碰見未想避忌」已很深刻，細緻刻劃分手後的留戀與矛盾，他自爆中四時曾因失戀觸發淚腺，「中學通常較留戀，初開始拍拖，一定好投入，愛到死去活來，想起那時曾回家爆喊。我很少喊，但愛情親情最容易令我喊。」原來那些年Edan亦曾「戀愛腦」，「女友生日時，試過儲錢買2,000元的鞋送給她。」
JACE「難Handle」？
JACE亦是絕對理智型，連Edan都大感驚訝，她笑言，「我最瘋狂是現在(做獨立歌手)，自小已經好理智，會跟同學講讀書不應該拍拖：『你現在拍拖都唔會結婚，拍拖也會分手，你仲咩要拍拖呢？』那時覺得男生很不濟，通常這份理智是出於自我保護。」Edan即笑指JACE「難handle」，竟然嫌男生不濟，她笑言，從小到大都很專注發展自己的喜好，現在回想亦覺得「蝕」了。
遇舊愛 半秒晃如一分鐘
《漸漸我們》的MV出現遇見舊愛的場景，JACE分享，「就好像MV畫面，呆了，事實上是呆了半秒，但你覺得反似呆咗一分鐘，覺得自己好差勁，唔識反應 但我想好多人都經歷過。」不懂反應，是因為意料之外，也因為仍然留戀，Edan自言中學分手，無可避免遇見前度，即使再三挽留復合，但對方態度決絕亦沒意思，「如果對方根本不在意，自己就會好傻，當然我不會經常都咁理性，所以我會出來跟自己講，你唔好咁傻，人家都不理你。」至於會否抱持活得比你好的心態，JACE笑言，「我常聽人講怕遇見前度要化靚妝，但我太懶！我覺得要振作做好自己，若是已放低了，對方好我也會祝福。」
除了合唱情歌，JACE劇透兩人續有合作計劃，呼籲大家密切留意，「我將會唱他的歌，我發現他的歌順耳好聽，但原來好難唱，如果再選多一首，我都想唱《月光奏鳴曲》。」Edan就表示，JACE有不少歌都在他的playlist，包括《收聲多謝》、《天生二品》和新歌《間歇性休眠》，至於他會否有驚喜翻唱，爵屎們拭目以待。