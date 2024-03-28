專訪｜林保怡《白日之下》連微表情都要吸睛 離巢TVB內地拍戲見招拆招(有片)

林保怡，公認是實力派演員，演過不少深入民心的角色，曾憑劇集《金枝慾孽》和《掌上明珠》獲男主角獎，入行35年，憑《白日之下》終迎來首個電影獎項提名。回想13年前，2011年參演被奉為神劇的《天與地》後，有感留在TVB如被困在玻璃罩，毅然離巢往外闖。沒有男主角光環的護蔭，保怡在內地拍戲，試過被拖欠片酬、改劇本、減戲份，吃過不少苦頭，談笑之間，不拆黑色幽默，他淡然道，「你要了解他們的東西嘛，就要犧牲一點。」見識過大世界後，保怡近年再次活躍於影視圈，拍過ViuTV開台劇《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》，亦曾自組製作公司監製劇集《歎息橋》，演員與監製兩者之間，他提出第三選擇。

香港仍有高水平的觀眾 繼去年首獲金馬獎最佳男配角提名後，林保怡首次入圍角逐金像獎最佳男主角，他坦言：「興奮，好激動。」不過，始終在娛樂圈打滾多年，不像年輕時激動爆喊，挑戰5屆金像影帝梁朝偉、同樣首獲提名的黃子華、大鵬和盧鎮業，他笑謂獲提名已當獲獎。保怡最喜出望外是《白日之下》叫好又叫座，並獲金像獎16項提名，「我估計冷門戲有一定的評價，但不會好收得，但現在連票房都好，好開心。其實香港有好多有水平的觀眾。」電影亦引起大眾關注虐老、性侵等社會議題，保怡演的視障院長，由始至終毫無悔意，令人看得咬牙切齒，他謙稱只是略盡綿力，亦沒甚麼部署要攞獎，一如以往地搜集澬料，「學習成為角色，有甚麼要呈現給觀眾看，而又可吸引他們的眼球，每當角色出場，舉手投足，甚至微表情，都要令觀眾憎恨他。」 黑色幽默面對無力感 他自爆兩次入場都忍不住落淚，「有一種很無力感，睇兩次都喊，看著那些老人家被人噴水，心很痛。」現實生活難免遇到無力制止的惡行，58歲的保怡如何面對？他稍作沉思表示，早陣子聽聞有人食貓食狗，深感恐怖，「好想化身甚麼俠，飛去打佢兩拳，將壞人繩之於法。」作為愛車之人，保怡遇過不少危險駕駛者，多次向不同政府部門投訴，都不得要領，他說笑道，「不如你幫我報道，其實可以去哪裡控訴，難道日日去《東張西望》投訴？惟有用黑色幽默的態度。」

最怕 「畫出腸」劇本 在觀眾心目中，林保怡的演技毋庸置疑，金像提名更是專業的肯定。早前有指他將重返TVB拍劇，他不置可否，「如果獲獎，拎住獎入娘家拍戲，都算一件衣錦還郷的事。」他認真表示，不認為電影獎項是升級的象徵，亦無意趁機提高片酬，「我本來已好貴，如果得獎就漲價？滿足就夠了。最重要是劇本好，有發揮空間，這套戲我收得好便宜。」保怡向來慎選劇本，他自言最怕「畫出腸」的劇本，要靠對白交代角色性格，「現在仍有這種劇本，是不是沒進步？其實冇進步的觀眾都睇到。」反觀《白日之下》沒有明言院長性侵智障女生，自然互動就能合邏輯地交代角色關係，「有沒有人講個院長好變態？他跟小鈴(梁雍婷飾)的交流，沒太多對白，有時吃吃雪糕，好自然地逐步引她過來。」

站得越高 看得越多 回想13年前離開TVB，林保怡有感困在玻璃罩頂，「有句話是『你越站得高，看的東西越多』，如果《天與地》之後仍留在TVB，永遠都做男主角，可能攞視帝攞到手軟，我離開這玻璃罩後跳出來，自己去了北京，見識很多。」人在異地，首要適應是天氣轉變和水土不服，曾在零下40度拍戲，凍到連對白都說不出來，雙腳凍到痛，每天吃油膩飯盒等。面對不熟悉的環境和對手，沒有男主角身份的待遇，保怡不諱言，「最深刻的就是人性，拍完戲不付片酬。還有那些大哥大姐，鍾意來就來、走就走，既然拍拍下走了，倒不如就拍我多一點。」 保怡笑言幸好在TVB訓練有素，即使是《金枝慾孽》和《掌上明珠》等女人戲，仍可突圍而出，在內地自然也能靈活變通，「他們鍾意改劇本，有套戲本來是由我擦槍(射擊)，但主角要做贏的一個，那就先拍他擦槍，待他走了，我就蒙著眼來做，劇情是他贏了，但觀眾看他是輸了。」問到可感難受？保怡淡然回應，「你是新來的，就要嘗試嘛，要了解他們的東西，就要犧牲一點。」