專訪｜柯煒林初次擔正自覺不足壓力大  多謝談善言督促「賽後檢討」(附訪問片)

由談善言(阿談)、柯煒林(Will)、吳肇軒、蘇皓兒(Chloe)、衛詩雅和唐浩然合演的ViuTV劇集《Food Buddies》，圍繞3對因Dating App認識的男女，發展錯綜複雜的戀愛關係。阿談和Will在劇中發展一段不打不相識的感情，阿談笑言，「我哋價值觀好大分歧，但身體上好夾。」戲裡，兩人經常針鋒相對，床事卻非常滿足；戲外，阿談與Will從2016年的《點五步》認識至今，老友鬼鬼拍床戲零尷尬，Will自爆因阿談的高要求倍感壓力，甚至劇集煞科後被「賽後檢討」嚇怕，避見對方逾兩個月！

老友拍床戲零尷尬 Will演的BJ是玩世不恭的NTR(給別人戴綠帽)，阿談演男女通殺的Jan，只要有共識，不論人數性別皆可發展多元關係，包容度極高，惟獨對BJ專撩人妻的行為看不順眼，「我們會不斷吵架，但在床事上合拍，把所有怒氣都發洩在床上，把這件事當作運動，完事後完全不太交談。」劇集雖屬輕喜劇，一場青瓜床戰幽默抵死，但不免要埋身肉搏，Will表示，「劇本寫得較激烈和細緻，拍出來感覺還好。」問到可感尷尬？兩人異口同聲表示，「想快啲完！」Will坦言，對著初相識的衛詩雅確實緊張，「我對著阿談就冇啦，這樣說好像不太好，但因為太熟了，當rehearsal望著她，大家都說快點來吧！」說罷，兩人哈哈大笑。反而最令Will難為情是騷肌，「幸好同期拍攝《冰上火花》，與一班演員去健身，身形仍算不錯，但我在這方面沒信心，拍完很快就著返件背心。」

用假身份玩交友 App 劇中角色透過Dating App認識，阿談自爆為揣摩角色，首次試玩Dating App，「但我用咗經理人的名字，還有前同事的相片，我組合了他們兩個……」當大家追問後事如何時，她不好意思地回應，「其實我按著Jan的準則去設定條件，有類似的人send message來，但當問我做咩職業時，我過唔到自己嗰關，唔想講大話，傾咗幾句就無再傾。」兩人雖有共同朋友透過dating App拍拖結婚，Will認為涉及太多不確定因素，阿談自言需要安全感，難投放百分百信任。

柯煒林自認佔有慾強 兩人均表示藉演繹角色開闊眼界，見識不同的戀愛態度，「Jan想生兒育女，但擔心下一代被人歧視，這劇想帶出『接納人哋，人哋點樣係人哋嘅事，我哋唔應該干預 』。」至於可接受劇中提及的開放式關係？Will強調，「所有關係嘅前提下都要有共識，共識可以溝通，但唔可以打破，這是我一直相信嘅戀愛價值觀。同時我自知佔有慾強，未必能接受。」 談善言最怕男友太黐身 談戀愛，是終身學習的課程，Will自言會為愛情讓步，但有時脾氣飄忽，「這是自己的壞習慣，愛情上唔想做一個唔好嘅人，我唔係專登，但有時會成為別人口中的壞人。」他笑言，愛情太難，預計自己會長時間單身，所以要養狗作伴。阿談則表示，只要沒有觸及她的底線，讓步亦沒大問題，對她而言，空間尤為重要，「我好需要有自己的時間，不可太黐身，會溝通一兩次給大家空間，唔得就會爆。」