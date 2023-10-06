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娛樂
2023-10-06 12:00:00

專訪｜柯煒林初次擔正自覺不足壓力大  多謝談善言督促「賽後檢討」(附訪問片)

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柯煒林與談善言非常老友，兩人在《Food Buddies》首次正式合作拍劇。(林俊源攝)

柯煒林與談善言非常老友，兩人在《Food Buddies》首次正式合作拍劇。(林俊源攝)

由談善言(阿談)、柯煒林(Will)、吳肇軒、蘇皓兒(Chloe)、衛詩雅和唐浩然合演的ViuTV劇集《Food Buddies》，圍繞3對因Dating App認識的男女，發展錯綜複雜的戀愛關係。阿談和Will在劇中發展一段不打不相識的感情，阿談笑言，「我哋價值觀好大分歧，但身體上好夾。」戲裡，兩人經常針鋒相對，床事卻非常滿足；戲外，阿談與Will2016年的《點五步》認識至今，老友鬼鬼拍床戲零尷尬，Will自爆因阿談的高要求倍感壓力，甚至劇集煞科後被「賽後檢討」嚇怕，避見對方逾兩個月！

柯煒林與談善言默契十足，在劇集《Food Buddies》應付連場床戲不尷尬。(林俊源攝) 柯煒林指談善言對自己要求很高，合作拍戲有壓力。(林俊源攝) 柯煒林近年演出作品漸多，佔戲亦愈來愈重。(林俊源攝) 談善言向來是演得之人，在新劇演對感情開放但內裡脆弱的女生。(林俊源攝)

老友拍床戲零尷尬

Will演的BJ是玩世不恭的NTR(給別人戴綠帽)，阿談演男女通殺的Jan，只要有共識，不論人數性別皆可發展多元關係，包容度極高，惟獨對BJ專撩人妻的行為看不順眼，「我們會不斷吵架，但在床事上合拍，把所有怒氣都發洩在床上，把這件事當作運動，完事後完全不太交談。」劇集雖屬輕喜劇，一場青瓜床戰幽默抵死，但不免要埋身肉搏，Will表示，「劇本寫得較激烈和細緻，拍出來感覺還好。」問到可感尷尬？兩人異口同聲表示，「想快啲完！」Will坦言，對著初相識的衛詩雅確實緊張，「我對著阿談就冇啦，這樣說好像不太好，但因為太熟了，當rehearsal望著她，大家都說快點來吧！」說罷，兩人哈哈大笑。反而最令Will難為情是騷肌，「幸好同期拍攝《冰上火花》，與一班演員去健身，身形仍算不錯，但我在這方面沒信心，拍完很快就著返件背心。」

柯煒林自認佔有慾強，暫時未能接受開放式關係。(林俊源攝) 談善言自爆「盜用」經理人和前同事的資料，偽造資料玩交友App。 談善言與柯煒林自2016年的《點五步》認識至今，老友鬼鬼。(林俊源攝) 談善言演男女通殺的Jan，跟柯煒林、吳肇軒和蘇皓兒發展錯綜複雜的多元關係。(《Food Buddies》劇照) 談善言跟柯煒林演一對價值觀截然不同，但床事非常合拍的男女。(《Food Buddies》劇照) 談善言與柯煒林在劇中不打不相識。(《Food Buddies》劇照) 柯煒林演玩世不恭的NTR，入型入格，難得地非常討喜。(《Food Buddies》劇照) 柯煒林與衛詩雅初次合作，兩人有不少親熱戲，他自言有點緊張。(《Food Buddies》劇照) 談善言在劇中與吳肇軒和蘇皓兒發展多元關係。(《Food Buddies》劇照)

用假身份玩交友App

劇中角色透過Dating App認識，阿談自爆為揣摩角色，首次試玩Dating App，「但我用咗經理人的名字，還有前同事的相片，我組合了他們兩個……」當大家追問後事如何時，她不好意思地回應，「其實我按著Jan的準則去設定條件，有類似的人send message來，但當問我做咩職業時，我過唔到自己嗰關，唔想講大話，傾咗幾句就無再傾。」兩人雖有共同朋友透過dating App拍拖結婚，Will認為涉及太多不確定因素，阿談自言需要安全感，難投放百分百信任。

談善言與柯煒林老友鬼鬼，經常抵死互窒。(林俊源攝) 談善言與柯煒林老友鬼鬼，經常抵死互窒。(林俊源攝) 柯煒林從沒試過玩交友App，認為有太多不確定原因。(林俊源攝) 談善言最怕男友太黐身。(林俊源攝) 談善言與柯煒林自2016年的《點五步》認識至今，在劇集《Food Buddies》首次正式合作。(林俊源攝) 柯煒林自言對身形沒信心。(林俊源攝) 柯煒林笑言不太熱衷健身，但願意為角色需要操肌。(林俊源攝) 談善言的自我要求甚高。(林俊源攝) 談善言喜歡跟拍戲對手「賽後檢討」，追求進步。(林俊源攝)

柯煒林自認佔有慾強

兩人均表示藉演繹角色開闊眼界，見識不同的戀愛態度，「Jan想生兒育女，但擔心下一代被人歧視，這劇想帶出『接納人哋，人哋點樣係人哋嘅事，我哋唔應該干預 』。」至於可接受劇中提及的開放式關係？Will強調，「所有關係嘅前提下都要有共識，共識可以溝通，但唔可以打破，這是我一直相信嘅戀愛價值觀。同時我自知佔有慾強，未必能接受。」

談善言最怕男友太黐身

談戀愛，是終身學習的課程，Will自言會為愛情讓步，但有時脾氣飄忽，「這是自己的壞習慣，愛情上唔想做一個唔好嘅人，我唔係專登，但有時會成為別人口中的壞人。」他笑言，愛情太難，預計自己會長時間單身，所以要養狗作伴。阿談則表示，只要沒有觸及她的底線，讓步亦沒大問題，對她而言，空間尤為重要，「我好需要有自己的時間，不可太黐身，會溝通一兩次給大家空間，唔得就會爆。」

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柯煒林兩度拒絕談善言

原來《Food Buddies》是談善言與柯煒林首套真正合作的劇集，Will演BJ入型入格，連男生也羨慕，與談善言的微妙化學作用，成功吸納不少新觀眾。但他坦言壓力頗大，「因為阿談對自己有要求，對相熟的人要求特別高。之前較少會一日拍廿幾版紙的劇本，她在現場捉住我背對白，拍劇上係前輩，令我知道自己做唔夠功課。」他笑言，3月拍畢劇集後一直避見對方超過兩個月，阿談自爆，「因為我有賽後檢討的習慣，尤其是相熟的對手，不太熟的就未必敢，因為對手是最清楚你的人，他知道你有甚麼犯錯，有甚麼做得不夠好，或者有甚麼可再好一點，例如吳肇軒和蘇皓兒，也有賽後檢討。」Will沒好氣的答道，「她是說真的，開場白就是：『你要不要賽後檢討？』然後我就說不要，兩次！」阿談鍥而不捨，直至見阿Will不置可否，就趁機追問，最終達成檢討使命，Will回想，「對我來講，有很大成長，都要多謝她。幸好最後有檢討，否則現在不可以坦白說出來。」

Grace  ：林俊源

髮型：Oscar Ngan(柯煒林)Larry Ho @ Aveda IL COLPO(談善言)

化妝：Deep Choi(柯煒林)German Cheung(談善言)

服裝：SANDRO(柯煒林)Weekend Max Mara(談善言)

柯煒林自爆不慣重看自己的演出。(林俊源攝) 柯煒林自爆不慣重看自己的演出。(林俊源攝) 柯煒林。(林俊源攝) 談善言。(林俊源攝) 談善言。(林俊源攝) 談善言。(林俊源攝) 談善言。(林俊源攝) 談善言。(林俊源攝) 談善言。(林俊源攝) 談善言。(林俊源攝)
談善言與柯煒林接受本報專訪，大談合作拍《Food Buddies》的趣事。(林俊源攝)

談善言與柯煒林接受本報專訪，大談合作拍《Food Buddies》的趣事。(林俊源攝)

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