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娛樂
2024-08-08 08:00:00

專訪｜歐陽震華不後悔棄用英文名Bobby 被指食軟飯感難受(有片)

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歐陽震華加盟英皇，希望進軍影壇。(蘇文傑攝)

歐陽震華加盟英皇，希望進軍影壇。(蘇文傑攝)

歐陽震華上月迎來64(728)生日，入行42年的他，今年宣布加盟英皇。他早前接受本報專訪，從當年與蔡少芬、蒙嘉慧拍親熱戲，談到離巢TVB拍三級片的黑歷史；作為多年的收視福將，穩坐TVB小生之位，卻因娶了前賭王孫女傅潔嫻(Rosanna)被指食軟飯，他坦言曾經耿耿於懷，這兩年歷過被網民圍攻、棄用英文名「Bobby」的風波後，他笑言被迫收心養性，沉澱情緒後，盼在演藝方面多作新嘗試，「累積咁多年經驗，想再嘗試拍電影。」

採：Grace 攝：蘇文傑

歐陽震笑談當年由TVB正氣小生，變三級片男星的黑歷史。(蘇文傑攝) 歐陽震華加盟英皇首亮相，出席《海關戰線》首映禮。(資料圖片) 歐陽震華在九十年代曾拍過三級片。 歐陽震華自言在TVB拍劇多演正派角色。 歐陽震華與關詠荷因拍《陀槍師姐》成為營幕情侶。 歐陽震華與關詠荷因拍《陀槍師姐》成為營幕情侶。 歐陽震華與蔡少芬在《陀槍師姐3》演情侶拍，他自爆拍親熱戲的趣事。 歐陽震華曾短暫離巢，因《壹號皇庭3》重返TVB。 歐陽震華自爆在《法政先鋒》與蒙嘉慧怕咀戲，比女方更害羞。

簽約英皇進軍影圈

歐陽震華出身於無線藝訓班，與梁朝偉、周星馳、吳鎮宇和張兆輝等同屆，自知絕非靚仔小生，雖憑《壹號皇庭》穩坐男一席位，但所演角色都較類似，「都是我最擅長，輕鬆帶點幽默，工作順利、對朋友好、愛女朋友又錫老婆，人生很完美的角色。」莫非要在電影圈大展拳腳？他急忙澄清，「我唔係要入嚟演咩角色，抱著新階段的心態，始終冇接觸電影咁耐！」查實，歐陽震華早年曾經短暫離巢，在短短10個月內拍了3套電影，全部都是三級片，他笑言最大得著是搵真銀和見識娛樂圈生態，「拍完《壹號皇庭2》後約滿，我想轉簽20集部頭，佢哋冇直接回答，叫我等消息，條件傾唔啱，就自動流失。我離開時只有萬幾蚊人工，出去10個月，已賺咗TVB大約78年的錢！」

正派小生拍三級片

當年歐陽震華往外闖拍電影，簽約早已表明底線是穿孖煙囪，他強調全是暴力三級，也不介意重提由正氣小生變成三級片男星的黑歷史，笑談由拍攞獎片變三級片的轉折歷程，「有套叫《明日天涯》，其實係好轟動嘅真實事件，關於檸檬茶被人下迷藥，迷暈咗再打荷包，劇本一改再改，最後變成《迷姦犯》。另一套關於落降頭嘅戲叫《南洋十大邪術》，以為係鬼片，點知去到要4個人強姦一個女仔，我要捧住個女演員隻手，不斷錫佢，導演叫我唔好客氣，但我真係做唔出……呢啲都係人生好好經歷。」他自嘲道，「我樣子係唔知醜，其實我本身好害羞。」

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歐陽震華自言好怕醜，最拍親熱戲。(蘇文傑攝) 歐陽震華曾離巢往外闖，見盡娛樂圈人情冷暖。(蘇文傑攝) 歐陽震華與妻子傅潔嫻結婚28年，不時放閃，非常恩愛。 歐陽震華與妻子傅潔嫻結婚28年，不時放閃，非常恩愛。 歐陽震華與妻子傅潔嫻非常恩愛，不時放閃。 歐陽震華與妻子傅潔嫻非常恩愛，不時放閃。 歐陽震華與妻子傅潔嫻非常恩愛，不時放閃。 歐陽震華與妻子傅潔嫻非常恩愛，不時放閃。

自爆拍親熱戲好怕

歐陽震華曾跟陳秀雯、關詠荷、蔡少芬和蒙嘉慧等演情侶，觀眾都非常受落，不過，他笑言自知其貌不揚，與女演員拍親熱戲，難有浪漫感。他回想跟蔡少芬(Ada)在《陀槍師姐3》有場一吻定情戲，劇本原意是激吻，「唉！無謂Ada，所以我同佢講，成年人定情，可有好多演繹方法，我捧著你的臉，在額頭上，就可宣示主權。」另一次是跟蒙嘉慧拍一場半醉咀戲，向來愛「吹水」的他，靜靜坐埋一邊，連蒙嘉慧都察覺他很緊張，「佢問使唔使排，排仲要俾佢笑，問我可唔可以認真啲。」

 

搣甩食軟飯標籤

拍戲跟不少靚女合作，但歐陽震華少有緋聞，與太太Rosanna結婚28年，雖然常被指食軟飯，非常恩愛。他坦言曾因此耿耿於懷，「個個都話我娶咗個富婆，係近幾年先改口話我唔係食軟飯。」他分享一次被問借錢的經歷，有人驚訝他可隨身拿出五千元，似乎暗示他要靠太太給零用錢作為從演逾40年的電視台男一，甚感受辱，「原來佢哋對我的認知，一向都係冇錢，這令我好悲傷，原來我做咩都冇用，大家都根深蒂固，心裡已認定我食軟飯。」問他現在仍介意嗎，他自言在疫情的兩年，有很多時間沉澱反思，「每個人都係一個個體，你啱亦唔代表我錯，我啱嘅事亦唔代表你錯，有時你啱我亦冇錯。」

歐陽震華談提到在《聲生不息》宣告想刪去Bobby英文名字，表示不後悔。(蘇文傑攝) 歐陽震華與妻子傅潔嫻是澳門前任賭王傅老榕的孫女，婚後一直被指食軟飯，近年才搣甩標籤。(蘇文傑攝) 歐陽震華曾主力內地發展，疫情後回港發展。 歐陽震華曾主力內地發展，疫情後回港發展。 歐陽震華直認是愛國人士，不介意重談《聲生不息》風波。 歐陽震華接受本報專訪

我對 不代表別人錯

歐陽震華近年主力內地發展，參加商演或綜藝節目，又被指撈唔掂，要復出賺錢，其中他在內地綜藝節目《聲生不息》宣告棄用英文名Bobby，曾引起軒然大波網絡罵戰，他不介意重談，「我沒有後悔，因這番說話唔係我故意講出來，當時只是問我回歸時的感受，因我都算是愛國人士，那次訪問之前，那幾個記者叫我Bobby加油，我就趁正式拍攝前，講我想棄用這英文名，但估不到佢哋直接播出街。」他解釋，英文名是讀書年代隨便改的，有感年過半百仍被叫Bobby仔，很孩子氣，早已跟家人商量棄用英文名，「可叫我歐陽老師、華哥，甚至再過幾年，叫我華叔都無問題。」他直言很多因失言惹是非，待人處事仍需改進，「有時我覺得啱嘅事，唔代表要證明人哋係錯。」

文：Grace 攝：蘇文傑

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